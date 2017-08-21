'Işınlanarak' İlerleyen Game of Thrones Artık Anlaşılamıyor!

HBO'nun efsane dizisi Game of Thrones'un yayınlanan son bölümü, dizinin son sezonunun ne kadar çok değiştiğini bir kez daha gösterdi. Dizide olayların artış göstermesine rağmen senaristlerin olayı biraz abarttığı görülüyor.

Game of Thrones’un 7. sezonunun 6. bölümü dün gece yayınlandı. Aslında bölüm geçtiğimiz günlerde bizzat HBO tarafından yanlışlıkla yayınlanmış ve birçok kişi tarafından izlenmişti. Dizi hakkında en büyük eleştirimiz bu olabilir. Gerek hackerlar tarafından gerekse de başka yollarla yayınlanan bölümler, tüm sosyal medyayı spoiler yuvası haline getiriyor ve izlemeyen bizler için son derece sıkıntılı bir süreç başlıyor. Her ne olursa olsun son bölümün bu şekilde olmayacağını ve herkesle beraber izleyip yorumlayabilmeyi diliyorum.

Game of Thrones, ne olursa olsun takip edilen tüm dizilerin arasından sıyrılmayı başarmış çok özel bir dizi. Zaten izleyici sayısı ve bütçesi de bu açıklamayı doğruluyor. Tüm bunlara rağmen nedenini bilmediğimiz bir şekilde dizi, bu sezon acele etmeye başladı. Dizinin elbette bütçesi çok yüksek, ancak çok daha fazlasını kazandırırken bu telaşın neden olduğunu anlamış değilim. Bu sezon ve diğer sezonda bölüm sayılarını azaltarak final yapmayı kafasına koyan Game of Thrones yönetmenleri, 7. sezona başlamadan önce bu bölüm azaltmalarının konuyu bağlamak için olduğunu belirtmişlerdi, ancak yönetmenlerin açıklamasının tam tersi olarak dizi detaycı havasından kurtularak aceleci bir görünüme kavuştu.

Yazının bu kısımdan sonrası yeni bölüm ile ilgili spoiler içerebilir. Eğer bölümü izlemediyseniz, 6. bölümü izledikten sonra yazıyı okumanızı öneriyorum.

Tekrar yazımıza dönersek, son bölümle beraber yolculukların ortadan kalktığına şahit olduk. Jon ve ekibinin ak gezen ordusu ile karşılaşmasının ardından, Gendry koşarak duvara ulaştı, duvardan Daenerys’e doğru bir kuzgun gönderildi, Daenerys gitmeye karar verip ejderhalarına bindi ve ejderhalarla kuzeye geldi. Aklımıza takılan soru, tüm bunların bir gecede nasıl olduğu? Amacım diziyi kötülemek değil, izlerken hiç gözüme batmadı bu olaylar, ancak son sezonun ışınlanarak ilerlediğini kabul etmemiz gerekiyor. Bunun dışında Night King’in neden Jon ve tayfasını rahat bıraktığı bilinmiyor ama tahminler doğruysa Night King'de Bran’de olduğu gibi ya da bizzat Bran üzerinden eriştiği geleceği görme yeteneği var. Çünkü ejderhaların yanına geleceği ve bir ejderhayı kendi tarafında yazdıracağını zaten biliyormuş gibi hareket ediyordu.

Son bölümde bizleri neler bekliyor bilinmez, ancak Cersei’nin, Daenerys ve Jon’la ittifak kurarak ortak bir gaye güdeceklerine ben inanmıyorum. Umarım arkasından bir sene bekleyeceğimiz son bölümde ucu açık sonuçlar oluşmaz.

Game of Thrones 8. sezonla ilgili temennim, hikayenin anlatıldığı alanın daralması ve belirli bir sekansın anlatılması olacak.