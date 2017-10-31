Otomobiller, 100 Tane Hız Kesici Bariyere Girerse Ne Olur?

Gerçekçi araba simulatörü BeamNG'de 100 tane arka arkaya sıralanmış hız kesici bariyere karşı arabaların neler yapacağı gözlemlendi.

Arabayı hızlı sürmeyi seven sürücülerin belalısı olan hız kesici bariyerler, ülkemiz dahil tüm dünyada kullanılıyorlar. Gözden kaçması durumunda arabaya ağır zararlar verebilen bu bariyerler, sürücüleri daha dikkatli olmaya ve araçlarını yavaş sürmeye zorluyorlar. Okul önü gibi çok fazla insanın bulunabileceği alanlarda arabaların hızlı geçiş yapamaması için konulan bu bariyerler, arabalara ne gibi zararlar veriyor hiç düşündünüz mü?

Dünyanın en gerçekçi simülasyon oyunları arasında yer alan BeamNG’de 100 tane hız kesici bariyer yerleştiriliyor ve birbirinden farklı arabalarla bu bariyerlerden son sürat geçmeye çalışılıyor. Son derece gerçekçi sonuçlar veren BeamNG, sağlam hasar almayan araba bırakmayarak olayı çok güzel özetliyor.

Destruction Nation isimli YouTube kanalının hazırladığı videoda 100 hız kesici bariyeri geçmeye çalışan araçları görüyoruz. Tek bir bariyerin bile hızlı geçildiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren video, eğlenceli bir video olmanın dışında trafikte hız yapmadan önce nelere dikkat etmemizi gösteriyor.

Eğer siz de “bu hız kesici bariyerlerden hızlı geçsem ne olur ki?” gibi sorular soruyorsanız, bu videodan sonra bir daha sorma gereksinimi duymayacağınızı düşünüyorum.