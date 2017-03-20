Son Tüketim Tarihi Geçse de Yine de Yenebilecek Yiyecekler

Son tüketme tarihi geçmiş olsa da bazı yiyecekler yine de yenebilir. Hatta ABD’nin Boston kentinde bu yiyecekleri satan bir süpermarket bile açılmış durumda.

Tarihi (son tüketim) geçmiş olsa da bazı yiyeceklerin tüketilmesinde bir sıkıntının olmadığını söyleyen Doğal Gıdaları Savunma Konseyi uzmanı Dana Gunders, özellikle bazı son kullanım tarihlerinin sağlık değil, tat açısından önem taşıdığını söylüyor.

2014’ün başlarında ABD’nin Boston kentinde yalnızca tarihi geçmiş yiyeceklerin satıldığı bir süpermarket ve restoran açan iş adamı Doug Rauch, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:

"Tortilla cipslerini son kullanma tarihinden bir ay sonra da yeseniz sizi hasta etmez, ama tadı biraz bayat gelebilir. Bunları yağlayıp fırına sürerek yeniden çıtır hale getirebilirsiniz. Kapalı bir kapta saklayıp nemlenmesini önleyerek daha uzun süreli dayanmasını sağlayabilirsiniz.”

Yoğurdun ömrünün 6 haftadan uzun olduğunu söyleyen Gunders, eğer üzerinde bir küf oluşmuşsa bunun atılarak geri kalan kısmın yenilebileceğini şu şekilde anlatıyor: "Ben son kullanma tarihinin üzerinden aylar geçmiş yoğurtlar yiyorum; şimdiye kadar hiçbir sorunla karşılaşmadım."

Çikolatanın da oldukça dayanıklı bir gıda olduğunu, hava ile teması sonucunda üzerinde oluşan beyaz tabakanın küf değil, eriyip yüzeye çıkan zararsız bir yağ olduğunu söylüyor. Yumurtaların ise gereğinden çok daha erken çöpe atıldığını söyleyen Gunders, bu ürünlerin 3-5 hafta aralığında tazeliğini koruyabildiğini söylüyor. Yalnız Minnesota Üniversitesi’nden gıda bilimi profesörü Ted Labuza, salmonella (salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsidir) oluşmaması için yumurtaların 5 santigrat derecenin altında saklanmasını tavsiye ediyor.