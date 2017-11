Yeni güncellemede emoji klavyeye doğrudan erişim, daha fazla emoji kullanımı, yeni dil desteği, otomatik form doldurma ve verileri kaydetme gibi bazı özellikler yer alıyor.

Microsoft Windows 10’un PC’ler için 17046 yapım numarası ile yayınladığı yeni Insider ön görünüm güncellemesi, yeni güncellenmiş emoji klavye, yüzeysel geliştirmeler, edge tarayıcısına yönelik geliştirmeler gibi geniş aralıkta özellik ve geliştirmeleri beraberinde getiriyor.

Otomatik form doldurma özelliği de yenilikler arasında. Böylece artık adresler ve ilişkili formlarda tercih ettiğiniz bilgilerinizi kaydedebilir ve otomatik olarak doldurabilirsiniz. Edge tarayıcısı da artık ileride kullanmanız için form bilginizi kaydetmenizi isteyecek. Kaydettiğiniz adresler Windows 10 cihazlarınızda da kullanılabilir olacak. Form girişlerini ‘Gelişmiş Ayarlar’ bölümünde manuel olarak ekleyip çıkarabileceksiniz.

Güncellemeyle birlikte aynı zamanda doğrudan ‘Başlat’ menüsünden gelişmiş ‘Access’ UWP uygulama seçeneklerine erişebileceksiniz. Bu yapımla birlikte Başlat’ta bulunan herhangi bir UWP uygulaması ya da UWP uygulama karesine farenizin sağ tuşuyla tıklayarak gelişmiş seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda yeni bir ‘Ayarlar’ seçeneği bulunuyor. Bu seçenek altında yer alan ‘daha fazla’ seçeneği ile onarım, uygulama eklentisi yönetimi yapabileceğiniz yere doğrudan gidebiliyor, başlangıç görevlerini görebiliyorsunuz.

Microsoft aynı zamanda daha fazla sayıda emoji de eklemiş son güncellemede. Bu emojiler siz dokunmatik klavyede ilintili kelimeleri yazarken otomatik olarak görünür hale gelecekler. Bunun yanında bazı yeni dillere destek de geliyor. Firma, bir sonraki sürümde gelecek olan, veriler üzerinde yapılması gereken daha fazla iş olduğunu söylüyor. Daha fazla emoji eklemek için emoji panelini kullanabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey Windows logosu ile birlikte . ya da ; karakterlerine basmak. Daha sonra emojiler arasında seçim yapabilir, bir emojiden fazlasını seçebilirsiniz.

Emoji Panel’i şu anda sadece en-us klavyelerinde aktif halde. Microsoft aynı zamanda ‘Tamil 99’ adını verdiği yeni bir ‘Tamil’ lisan klavyesi eklemiş. Bunun yanında Sinhala, Myanmar ve Amharic klavyeleri de eklentiler arasında yer alıyor.

Tabii her ‘Insider’ öngörünüm güncellemesinde olduğu gibi bunda da bazı bilindik sorunlar var. Örneğin Popular Tencent oyunlarından League of Legends ve NBA2k Online, 64-bit PC’lerde hata kontrolüne neden olabilir. Özelleştirilmiş açılır pencerelerin kullanıldığı VPN bağlantılarında 720 hata numaralı bir başarısızlık yaşanabilir. Bu tip hatalar her zamanki gibi bir sonraki güncellemede giderilecektir.