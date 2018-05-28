Microsoft'un Katlanabilir Telefonunu Ortaya Çıktı!

Son Windows 10 SDK'sında keşfedilen bazı referans kodlar, Microsoft'un Andromeda işletim sistemi ile çalışan katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Microsoft, Windows 10 Mobile ile bilgisayar yazılımları konusundaki uzmanlığını mobil platformlara da taşımak istedi. Fakat şirket ağır bir şekilde çuvalladı ve en nihayetinde Windows 10 Mobile tamamen son buldu. Yine de son Windows SDK’sında bulunan bazı referans kodlar, Microsoft’un kapalı kapılar ardında bir akıllı telefon ve mobil işletim sistemi geliştirdiğini ortaya çıkardı.

Söz konusu koda göre cihaz, Windows 10’un özel bir sürümü olan Andromeda OS ile çalışıyor. Cihaz her ne kadar ARM işlemciden gücünü alıyor olsa da Andromeda OS hem ARM işlemcileri, hem de x86 işlemcileri destekliyor. İşletim sistemi dahili olarak Factory OS Andromeda olarak geçiyor.

Hepsi bu kadar da değil; söz konusu kod Microsoft’un bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığını da gösteriyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana Microsoft’un katlanabilir akıllı telefon patentlerini zaten görüyorduk fakat referans kodlar, söz konusu cihazın niteliklerini biraz daha detaylandırıyor.

Görünüşe göre Microsoft’un katlanabilir telefonu tablet modu, çadır modu, dizüstü bilgisayar modu ve katlı mod olmak üzere dört farklı kullanıma sahip olacak. Cihazın ‘katlanabilir’ özelliğini menteşeler ile sağlaması bekleniyor. Söylentilere göre söz konusu cihaz, 2018’in son aylarında ortaya çıkacak.