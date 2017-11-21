Son Bir Test Eski iPhone Şarjlarını Değiştirmeye Özendiriyor

Test sonuçları Apple'ı haklı çıkarıyor. Gerçekten de hızlı şarj ile iPhone X cihazınızın bataryasını, yarım saatte %50 oranında doldurabiliyorsunuz.

iPhone’unuz sandığınızdan çok daha hızlı şarj olabilir. Apple yeni iPhone 8 ve iPhone X’i duyurduğunda, yeni telefonların hepsinin de hızlı şarj sistemini desteklediğini söylemişti. Android telefonların yıllardır yaptıklarına benzer şekilde. Şimdi bile Apple’ın en son çıkan telefonlarının özellikler sayfasına gitseniz, göreceğiniz tek şey hızlı şarj özelliğinin 30 dakika içerisinde %50’ye kadar dolduracağını söylemesinden ibaret, tek bir satırlık açıklamadır. Fakat işin pratikteki halini görmeden inanmak mümkün değil tabii.

O halde gelin size yapılan testten bahsedelim.

Kurulum

Testin kurulum aşaması oldukça basit. Tüm telefonların bataryaları tüketildikten sonra Apple’ın bir çok adaptörlerinden birini kullanarak tasarlanan bir yöntem. Daha sonra her 30 ve 60 dakikada şarj seviyeleri not ediliyor. Standart USB Type-A tipi elektrik kablosu (Apple’ın 5-watt ve 12 watt şarjlarında olduğu gibi) sıfır iPhone X üzerinde deneniyor. 29 Watt ve 61 Watt tipinde bataryalar için USB Type-C elektrik kablosu olarak da Apple store’dan bir adet iki metrelik kablo alınmış.

Sonuçlar

Beklendiği üzere USB-C tipi elektrik kablosu ve uygun bir adaptörle yapılan şarj sonrasında Apple’ın vaat ettiği üzere 30 dakikada %50’lik dolum gerçekleşiyor. Bir saat boyunca şarj ederseniz %80-85 arasında bir seviyeye ulaşıyorsunuz. Yani bir günlük kullanımı karşılayabilecek yeterlilikten fazla bir miktar.

Bununla birlikte test esnasında öngörülemeyen şey ise hızlı şarj özelliğinin, her iPhone’la birlikte gelen standart adaptör ve kablodan ne denli iyi olduğu. USB-C /Elektrik kablosu ve adaptörle, standart kablo ve 5 watt adaptörden iki kat daha hızlı şarj yapılabiliyor. Aynı zamanda 49$’lık 29 watt USB-C güç adaptörü ile 69$’Lık 61 watt şarj adaptörü arasında da bir fark görülmüyor yapılan testte. Yani daha hızlı şarj edeyim diye fazla para harcamanıza gerek yok. Bunun yanında 61 watt adaptör, yeni MacBook Pro’larla birlikte gelen adaptörün aynısı. Bu da hızlı şarj hülyasına kapılmış kullanıcıların emellerine bir adım daha yaklaştıkları anlamına geliyor.

Son olarak belirtmek gerekirse yapılan test sayısı kısıtlı olduğu için (zira dolan bataryaları boşaltmak oldukça zaman alıyor), elde edilen veriler arasında az da olsa fark bulunuyor. Fakat yine de rakamlar arasında çok büyük bir fark bulunmuyor.