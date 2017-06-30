Son Yıllarda Çıkmış En İyi 6 Yerli Film!

Yaz aylarında yapacak yeni şeyler ararken, bu kültleşmiş 6 yerli filme göz atmanızı öneriyoruz.

Okulların kapanması ile boşa çıkan milyonlarca öğrenci boş zamanlarını doldurmak için oyun, dizi, film gibi eğlence araçlarıyla zamanlarını geçiriyorlar. YouTube gibi zamanı hızlıca götürebilen alanların dışında film gibi farklı eğlence araçlarına da zaman ayırmanızı öneriyoruz.

Türk dizi sektörünün birkaç istisna dışında başarılı işler yaptığını görmedik, ancak konu sinemaya geldiğinde Türkiye’den de son derece başarılı filmler çıkabiliyor. Bugün sizlere kimilerinde gülüp kimilerinde ağlayacağınız 6 yerli film önereceğiz.

Kaybedenler Kulübü

2011 yılında Tolga Örnek yönetmenliğinde çekilen film, 90’lı yıllarda yayınlanan Kaybedenler Kulübü isimli radyo programını konu alıyor. Nejat İşler, Yiğit Özşener, Ahu Tuğba gibi başarılı isimlerin yer aldığı film, biraz ağır dilinin dışında son derece başarılı müziklerle ön plana çıkıyor. Benim de Can Gox gibi muazzam bir müzisyeni tanımamı sağlayan film, Türkiye’de son yıllarda yapılmış en iyi filmlerden birisi oldu.

G.O.R.A

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı ve Dünyayı Kurtaran Adam gibi filmlerin aksine uzay temasını çok iyi bir şekilde izleyicilerle buluşturan film, Cem Yılmaz’ın senaryo yeteneğini herkese gösterdi. Çekimleri 2002 yılında başlayan GORA, 12 Kasım 2004 tarihinde vizyona girdi. Bu filmi izledikten sonra serinin devam filmi olan A.R.O.G’u da izlemenizi öneriyoruz.

Nefes: Vatan Sağolsun

Yönetmenliğini Levent Semerci’nin yaptığı Nefes: Vatan Sağolsun, askerlerimizin hangi şartlarda teröristlere karşı savaştığını anlatıyor. Filmin her yeri ayrı bir çarpıcılıkta olmasına rağmen, özellikle “Uyursan Ölürsün” sahnesi unutulmazlar arasına girdi.

Babam ve Oğlum

Ben hiç bir filmde ağlamam diyen insanları bile hüngür hüngür ağlatan Babam ve Oğlum, Türk sinema tarihinin en başarılı filmlerinden birisi olarak kabul edilir. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu film, muhteşem oyunculuklarla birlikte sizleri derinden etkileyecek ve sizlere bazı önemli fikirler katacaktır. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneriyoruz.

Vizontele

Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak’ın olduğu film, her yönü ile dolu dolu bir filmdi. Günümüzde komedi denildiğinde akla gelen birçok ismin yer aldığı filmde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Şafak Sezer gibi çok önemli isimler yer alıyordu. Film Hakkari’nin bir köyüne gelen tek bir televizyonun şaşkınlığını anlatıyor. Filmin unutulmaz repliklerinden birini hatırlatıp diğer filmimize geçelim.

Köy: Vizontele nedir ki?

Belediye Başkanı: Radyonun resimlisi… Zeki Müren’i hem dinleyecek hem göreceksiniz.

Cem Yılmaz: Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi?

Dağ 2

Aslında Nefes: Vatan Sağolsun’u ekledikten sonra Dağ 2’i eklemeyecektim, ancak yine de bu listede güncel olmasının da etkisiyle kendisine kesinlikle yer alması gerektiğini düşündüm. Filmde IŞİD terör örgütü ile mücadele eden askerlerimizin hikayesi anlatılıyor. Yönetmenliğini Alper Çağlar’ın yaptığı filmin başrolünde kıdemli asker oyuncumuz Murat Serezli var.

Her türden film önermeye çalıştık. Elbette yine birbirinden farklı muhteşem filmlerimiz var, ancak hepsini bu listeye alamadığımız için sizlerin bu filmleri yorum kısmına doldurmasını bekliyoruz.