Son yıllarda otomobillere hoş bir hava katan sunroof'ların patlama haberleri giderek sıklaştı. Peki 'güvenli' olarak gösterilen sunroof'lar neden birden bire bir sorun haline gelmeye başladılar?

Dünyanın dört bir yanındaki araç sahipleri otomobillerinin sunroof’unun patladığı ya da parçalandığı gerekçesi ile üreticilere şikayetlerde bulunmaktadır. Ancak gerçek şu ki, konunun uzmanları dahi sunroof’ların neden patlamaya başladığını henüz tam olarak bilmiyorlar.

Consumer Reports, sunroof patlamaları üzerine bir araştırma gerçekleştirerek uzun bir yazı yayınladı. Kuruluşun raporuna göre 1995 yılından bu yana rapor edilen sunroof patlamalarının %71’i 2011 yılından sonra gerçekleşti. Peki sunroof’lar neden patlıyor ve bunun ‘son model’ araçlarımız ile ne ilgisi var?

Henüz sunroof’ların neden patladığı tam olarak bilinmiyor. Fakat konu üzerinde geliştirilmiş bazı teoriler mevcut. Bir cam onarım şirketinin yaptığı açıklamaya göre üretim konusunda bazı sorunlar yaşanıyor olabilir. Sunroof’un üretimi sırasında camın içinde kullanılan atık maddeler, sıcaklığın da etkisi ile gerilimi arttırarak parçalanmasına neden olabilir.

Fakat bir otomobil camı tedarik şirketi olan Guardian Glass’ın araştırma ve geliştirme müdürü Rob Vandal’a göre asıl sorun, sunroof’ların üç boyutlu tasarımı. Sunroof’lar, tavana paralel olarak eğim gösterdiği için dışarıdan gelen herhangi bir nesne sunroof’a daha dik açıyla çarpabiliyor, bu da sunroof’u nesnelere karşı daha hassas yapıyor.

Cam uzmanlarının söylediğine göre küçük bir çakıl taşı dahi, eğimli ve sıcak nedeni ile gerilmiş bir sunroof’un parçalanması için yeterli olabilir. Buradan anladığımız kadarı ile temel sorun malzeme kalitesi ya da kullanıcı hatası değil, şık tasarımlar için güvenliğin riske atılması.

Consumer Reports’ın paylaştığı verilere göre en fazla sunroof patlaması rapor edilen marka ve modeller Hyundai Santa Fe, Nissan Murano, BMW 3 Series, Kia Sorento, Mazda3, Toyota RAV4, Nissan Rogue, Ford Focus, Ford Edge ve Hyundai Elantra. Son olarak Consumer Reports otomobil üreticilerine, denetleyicileri beklemeden daha güçlü sunroof’lar için bir güvenlik standartı oluşturmaları tavsiyesinde bulundu.