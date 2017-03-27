Artık analog göstergeler yok. Telefon görüşmesi yaptıran ve lastik ısınızı ölçen göstergelere merhaba deyin. İşte 12 otomobilin kokpitten muhteşem görüntüleri!

Araba kullanırken şoföre rehber olan ve bir çok sürücünün araba alırken en çok dikkat ettiği özelliklerden birisi direksiyon arkasında bulunan göstergeler tüm torpido panelinin tasarımı olur.

Aslında oldukça karmaşık sistemlerin kullanılıdığı bu göstergeler teknolojinin gelişimiyle onca kablo ve çıkıntıdan kurtulup artık tamamen dijital bir hale geldi. Özellikle spor otomobillerde kullanılan bu gelişmiş dijital göstergeler eski zamanlara nazaran daha gösterişli ve özelleştirilebilir oluyor.

Şimdi son yıllarda otomotiz sektörünün öncü firmaları tarafından üretilmiş otomobillere şoför koltuğundan, yani kokpitten bakalım:

1) Koenigsegg Agera R

Arka lastikleriyle asfaltı 1.200 beygir gücüne ulaşan süratle itilen bir arabanın hız dışında bir çok bilgiyi kullanıcısına sunması gerekiyor.

2) 2015 Audi TT

Listede bir audi olmasına şarşırmamak gerek. 2015 TT bilgi-eğlence merkezi gibi davranan tek bir ekrana sahip. Bir bilgisayar oyunuyla yarışacak görsel kalitede olduğunu belirtelim.

3) Tesla Model S

Gösterge konusunda alışılmışın dışında radikal bir tasarım sös konusu. Ekran, menzilinizi ve hatta sürüş davranışınızı tasvir eden grafikler ve çubuklar içeriyor. Elbette aracınızın şarj durumunu da öğrenebiliyorsunuz :)

Yukarıdan da bizim Model S'e göz atışımıza bakabilirsiniz :)

4) Dodge Viper SRT 2014

Viper'ın bumodeli, sürücülere daha fazla güven vermek için kullanılan özelliklere sahip. Diğer SRT arabaları gibi Viper, size 0-60 kmh, 0-100 kmh zamanlarını gördüğü ekranda, fren mesafelerini, g-kuvveti değerini de ileyebiliyor.

5) Chevrolet Corvette 2014

Yedinci nesil Corvette yüksek teknoloji donanımlarıyla çıkmadan dikkati çekmişti. Özelleştirilebilir sürücü ekranı, eski analog tasarımları seven geleneksel hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıyor. Lastik sıcaklıklarını bile gözlemleyebiliyorsunuz.

6) Cadillac CTS and XTS 2014

Dört farklı tema ve mizanpajla özelleştirilebilir bir ekran sunan araç ayrıca, hem teknoloji hem retro tutkunlarına hitap ediyor.

7) Lexus LFA 2009

Maalesef bu model 2012'den beri üretime kapalı. Ancak tasarımı ve teknolojisi ile listeye girmeyi başardı. Vites değişimlerinde arkasında iz bırakan göstergeler bir sonraki vites değişiminiz için referans sağlıyor.

8) BMW i8 2015

Hibrid spor otomobilin ayrıntıları zengin olan ve içinde bulunduğunuz moda göre değişen 3D grafikleri olan tamamen dijital bir gösterge kümesi var.

9) Kia K900 2014

Kia, herkesi şaşırtan yüksek teknoloji özellikleriyle birinci sınıf ürünler üreten bir firma. Net ve parlak ekranlarla oldukça etkileyici bir gösterge paneline sahip. Size, gezi detayları, navigasyon ve tabii ki medya bilgilerini gösteriyor. Ekranda içinde bulunduğunuz vitesi içeren bir kare buluyor.

10) Nissan GT-R

Seveni de var sevmeyeni de ama söylenecek söz bırakmamış Nissan'ın nam-ı diğer Skyline'ına bakın!

11) Cadillac ELR 2014

ELR ekranı CTS veya XTS'den oldukça farklı. Sürücüye elektrikli aktarma organları ile ilgili önemli bilgileri gösteriyor. Verimlilik için daha geleneksel bir iğne veya manometre yerine, hızölçerin solunda nasıl sürdüğünüze bağlı olarak yukarı ve aşağı doğru yüzen yeşil bir küreye sahip. En iyi hız limiti ile aracın kendini yolda şarj etmesi için size uygun bir aralık veriyor ve sürüş mesafenizi arttırıyor.

12) GMC Sierra Denali 2015

GMC'den Sierra Denali, kendi sınıfına özel bir ekrana sahip.

Bu kadar otomobil arasından elbette hangisinin güzel olduğunu söylemek zor. Fazla yorum yapmadan seçimi size bırakalım. Sizce en etkileyici gösterge tasarımına sahip araç hangisi?

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