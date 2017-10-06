Son Yıllarını Yaşayan PC'nize Yapabileceğiniz Yükseltme

Yaşlı bir bilgisayarınız varsa ekran kartı, RAM gibi donanımlarda diretmek yerine asıl almanız gereken donanımdan bahsettik.

Masaüstü bilgisayarların en güzel yanı, onları sürekli güncelleyebiliyor olmamız. Yine de bu güncellemenin de bir sınırı var. Bilgisayar, sürekli yeni ekran kartı alıp RAM yükselterek sonsuza kadar kullanılamıyor. Her şey gibi bilgisayarların da kullanım ömrü var. Eğer eski bilgisayarınızın kullanım ömrünün sonuna geldiyseniz, işlemci veya ekran kartları sisteminize uyumlu olmuyorsa ve astarı yüzünden pahalıya mal oluyorsa, bilgisayarınızın son vefa borcunu ödemesi için alabileceğiniz tek bir donanım kalıyor.

Geleneksel hark disklerden kat be kat daha hızlı çalışan SSD’ler, bilgisayarlar eski bile olsa performansı ciddi anlamda artırır. Yeni bilgisayar toplayamıyor ancak daha çok hıza ihtiyaç duyuyorsanız, bilgisayarın kesinlikle SSD’ye ihtiyacı var demektir.

Satın aldığınız bir bilgisayarı en azından 5-6 sene kullanırsınız. Bu süreçte eskiyen parçalar değişir elbette, ancak kullanım ömrü en fazla 10 seneye çıkarılabilir. Günümüzde teknolojinin hızlı yükselişinden dolayı bu sürenin bile mümkün olmadığını düşünüyorum. Tüm bunlara rağmen, eğer bilgisayarınızda bir SSD yoksa 'yeni ekran kartı almalıyım' inadından vazgeçmeli ve şansı öncelikli olarak SSD’ye vermelisiniz. Hem gelecekte alacağınız yeni bilgisayarda kullanabilirsiniz, hem de bilgisayar performansınızı birkaç gömlek yukarıya çıkartırsınız.

Belki bilmiyorsunuz, ancak sistemlerde şöyle bir durum var: En zayıf noktanız kadar güçlüsünüzdür. İ7-8700K işlemci, Nvidia GTX 1080 Tİ ekran kartı gibi amiral gemisi sınıfında donanımlarınız olsa bile bu donanıma destek verecek kaliteli bir depolama alanınız yoksa o yavaş depolama alanını beklemek zorunda kalırsınız. Bu yüzden ilk önce en zayıf halkayı ayağa kaldırmalısınız. Eğer bir HDD kullanıyorsanız, en zayıfının o olacağını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.