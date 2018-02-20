Oyunun geliştiricisi Bluehole tarafından bugün vaat edilen güncelleştirmeyle, PUBG’ye üçüncü bir harita daha eklenecek.

Geçtiğimiz hafta Steam oyuncu sayılarını tutan sitelerin verilerine göre, PUBG oyuncu sayısı azalmaya başlamıştı. Bunun sebebi oyun güncellemelerinin biraz kenara atılması ve hile kullanan kişilerin tespitine odaklanması olduğunu düşünüyorum. Çünkü, hile kullandığı gerekçesiyle Ocak ayında 1 milyonun üzerinde kullanıcı hesabı banlandı ve oyundan uzaklaştırıldı.

Ayrıca geçen hafta itibariyle başlayan düşüşün nedeni oyuncuların sıkılmasının yanı sıra Fortnite oyununa yeni eklenen bir çok özellikte olabilir. Steamden de inceleyebileceğiniz üzere Fortnite, benzer özellikleriyle PUBG’nin rakibi konumunda olan bir oyun.

Eklenecek yeni haritayla ilgili çok fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ancak eklenecek yeni haritanın Adriyatik Denizi üzerindeki karlı bir ada olacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra yeni haritayı içeren güncelleme, Mart ayında çıkarılacak. Ayrıca oyuna eklenen haritanın kaldırılması söylentileriyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. 3. haritanın da eklenmesinden sonra optimizasyon sorunu nedeniyle ilk haritanın kaldırılması tekrar gündeme gelebilir.

Son olarak Mart ayı güncellemesi sonrasında uçak içerisindeki oyuncuları görmemiz engellenecek, ancak eklenecek sayaç sayesinde sayılarını net olarak takip edebileceğiz. Peki, siz PUB’nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?