Torrent sitelerinin bir bir kapanıp açıldığı bu günlerde, alternatif torrent sitelerini paylaşıyoruz.

Torrent siteleri, sürekli açılıp kapanan sitelerdirler. Aslında birçoğu legal olmasına rağmen açılan davalardan dolayı sürekli kapanıyorlar ve arşivlerine el konuluyor. Sonra bir sonuca varılamayınca da yeniden açılıyorlar. Bu durum da kullanıcıların canı sıkılabiliyor. Daha önce, 2017 için en iyi torrent sitelerini açıklamıştık. Bugün ise, kendini ispat etmiş ünlü torrent sitelerinin yanında yeni yeni ön plana çıkan, gelecek vaat eden siteleri paylaşacağız.

1) Rarbg.to

Bu torrent sitesine daha önceki listelerimizde de yer vermiştik. Büyük torrent sitelerinin kapandığı dönemde en iyi tercih olarak gösterilen RARBG.to, çok yeni olmasa da,üst düzey torrent sitelerinin kapanması ile birlikte ününü artırdı. Rarbg.to'ya buradan ulaşabilirsiniz.

2)Torlock

Torlock, torrent kullanıcıları tarafından fazlasıyla tercih edilmeye başladı. Bunun en büyük sebebi, Torlock’un sahte torrent dosyalarına karşı çok titiz davranması. Sahte torrentlere sinir olan kullanıcıların rahatlıkla tercih edebileceği Torlock, her geçen gün büyüyen altyapıya sahip. Torlock.com'a buradan ulaşabilirsiniz.

3)Fenopy.eu

Fenopy de genel olarak doğrulanmış torrentlere ev sahipliği yapıyor. Site, torrent kullanıcılarının canını en çok sıkan şeylerden birisi olan sahte ve yanlış yönlendirilmiş torrentlerin aksine, sorunsuz ve doğrulanmış torrentlere ev sahipliği yapıyor. Fenopy’de bir dosyaya ulaşmak çok kolay. Kataloglar başarılı bir şekilde detaylandırıldığı için kullanıcılar zorlanmadan istedikleri sonuca ulaşabiliyor. Fenopy.eu'ya buradan ulaşabilirsiniz.

Tabi bu üç torrent sitesi dışında, The Pirate Bat, Kickass Torrent, Extratorrent gibi kaliteli sitelerde yer alıyor. Ancak bu siteler sürekli davalarla yüzleştiği için sürekli açılıp kapanmak zorunda kalıyorlar.