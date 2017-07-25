İnternet kullanıcılarının canını sıkan yeni bir zararlı yazılım daha türedi. Karo isimli bu yazılım, bulaştığı PC’lere hakikaten yaka silkeleten zararlılar bulaştırıyor.

Bilgisayara bulaşan virüs, önce her yere yayılıyor ve kişilere ait tüm kişisel verilere ulaşmaya başlıyor. Önemli dosyaları şifreleyen virüs, kullanıcılardan her bir dosyanın şifresine karşılık para (500 - 1000 dolar arası) talep ediyor. Karo için bir nevi fidye yazılımı da diyebiliriz.

Karo’nun en ‘pis’ tarafı ise ödemenin yapılmaması durumunda eline geçirdiği özel fotoğrafları porno sitelere dağıtmakla tehdit etmesi. Eğer bilgisayarınızda özel fotoğraflar barındırıyorsanız, bulaşan bu virüs canınızı fazlasıyla sıkacaktır. Peki bunlar dışında Karo’nun oluşturduğu zararlılar neler?

Önemli dosyalarınızı bozabilir ve tamamen erişilemez hale getirebilir.

Çok sayıda gereksiz dosya oluşturur ve bilgisayarınızın hafızasında gereksiz bir yer kaplanmasına sebep olur.

İşletim sisteminin ekranını kilitleyip herhangi bir programın açılmasını engelleyebiliyor.

Bilinmeyen bazı işlemler sebebiyle sistemin sıklıkla çökmesine, mavi ekran çıkmasına sebep olabilir.

Tüm arama geçmişinizi toplayabilir ve gizliliğinizi deşifre edebilir.

Karo’dan daha çok porno sitelerde gezinen ve bu sitelerdeki bilmediği yerlere tıklayan kişilerin muzdarip olduğunu belirtelim. Bu sebeple takıldığınız sitelerin güvenli olduğuna (ki bu tarz siteler pek güvenli olmaz ya neyse) ve bilmediğiniz bağlantılara tıklamamaya özen gösterin.