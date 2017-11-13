Son Zamanların En Çok Beğenilen 5 Android Oyunu (Ücretsiz)

Genel olarak Kasım ayının ikinci haftasında karşımıza çıkan en başarılı oyunları sizler için listeledik. Listemizin sonunda, bir de kısa süreliğine ücretsiz olan bir oyun ekledik.

Android’in uygulama mağazası Play Store’da her hafta binlerce yeni oyun ve uygulama yayınlanıyor. Eğer bu uygulamaları 7/24 takip etmiyorsanız, oyunların çok büyük bir kısmını kaçırmanız normal bir durum oluyor. Bu tarz durumlarda da yardımınıza biz koşuyoruz. Pazartesi günününüzü daha güzel yapmak için Kasım ayının 2. haftasının en beğenilen 5 ücretsiz oyununu sizler için sunacağız.

Puzzle Blocks

Blokları doğru noktaya iterek ilerlediğiniz güzel bir oyun arıyorsanız, bulmaca mekaniklerine sahip bu oyun çok hoşunuza gidecektir. Her bölümde yeni şekiller arasında yeni hedefler ediniyorsunuz. Müzikleri son derece sakinleştirici olsa da bulmacalar biraz canınızı sıkabilir.

Ahead!

Dönen baltayı kontrol ederek puanlar toplamanız gereken son derece zorlayıcı bir oyun. Oyun çok başarılı olmasının yanında oyuncuları bir hayli zorlayacak gibi duruyor.

INK: Endless Ascend

Daha önce sonsuz koşu oyunları oynamış olabilirsiniz, ancak bu oyun bir koşu oyunu değil. INK, sonsuz bir tırmanış oyunu. Oyunda amacınız, mürekkep toplarından ve engellerden kaçınarak en yüksek yere çıkmak. Dikkat; oyunun bağımlılık yapma ihtimali bulunuyor.

Turn Right

Bu oyundaki tek amacınız, bir parkurda tur bindirmek. Oyunda kontrol ettiğiniz bir parçayla, parkurun kenarlarına çarpmadan en fazla turu yapmanız isteniyor. Boş zamanlarınız olduğunda oynanabilecek türden bir oyun.

Linia

Bu oyun yeni çıkmadı, ancak kısa süreliğine 7,69 TL yerine ücretsiz olduğu için listemize aldık. Linia, renklerin iç içe olduğu, son derece zor bir bulmaca oyunudur.

Bugün sizlere daha çok vektörel çizimlerin ağırlıkta olduğu oyunları listeledik. Bu oyunları indirerek hoşça vakitler geçirebilirsiniz.