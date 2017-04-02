Son Zamanların En Dikkat Çeken Gerilim Filmleri

Sizlere dünyanın en büyük dizi ve film veri tabanı olan IMDB'de gerilim filmleri kategorisinde bulunan ve son yıllarda vizyona girmiş en iyi filmleri listeledik.

Logan: Wolverine (2017)

Yakın bir gelecekte geçen filmde yaşlanmış ve yorulmuş Logan, Alzheimer hastalığı nedeniyle gün geçtikçe unutkanlaşan Profesör X’le beraber Meksika sınırına yakın bir yerde saklanmaktadır. Fakat Logan tüm dünyadan saklanışı, karanlık güçler tarafından takip edilen ve kendisi gibi mutant olan küçük bir kızın gelişiyle sona erer.

John Wick: Bölüm 2 (2017)

John Wick, emekli olmuş ve tetikçilerden uzaklaşmış, köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isterken yaşanan bazı olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu sefer eski ortağı sayesinde tek başına İtalya’nın başkenti olan Roma’da çok güçlü çetelerle mücadele edecektir.

Geliş (2016)

12 tane uzay gemisinin yeryüzünde farklı noktalara iniş yapmasıyla adeta dünya sarsılır. Bu uzay gemilerinin geliş amacını öğrenmek ve onlarla iletişim kurabilmek için çözümler aranmaya çalışılır. Amerikan Ordusu'nda Albay Weber, üniversitede antik diller üzerine ders veren ordu dilbilimcisi Dr. Louise Banks’tan yardım ister. Dr. Louise Banks ve ekibi uzaylıların geliş amacını çözmeye çalışır.

Parçalanmış(2016)

Psikiyatr olan Dr. Fletcher, Kevin adlı hastasına en az 23 farklı kişilik teşhisi koymuştur. Ancak henüz ortaya çıkmamış suça meyilli bir kişilik daha vardır. Bu dizginlemesi zor karakterin etkisiyle Kevin, 3 genç kızı kaçırır.

Çin Seddi (2016)

Çin seddi dünyanın en gizemli yapılarından biridir ve bu seddin Moğol ve Türk boylarının saldırılarına karşı korunmak için yapıldığı düşünülmektedir fakat bu filmde çok daha güçlü fantastik yaratıklara karşı korunmak amacıyla yapıldığı iddia ediliyor.

Wolverine (2013)

Wolverine Jean Grey’in ölümünün ardından depresyona girmiş ve bu kimliğinden kurtulmaya çalışmıştır. Eski bir arkadaşı tarafından Japonya’ya çağrılmıştır. Burada kendisine ölümsüzlükten kurtulup ölümlü hale geri dönebilceği bir teklifte bulunulmuştur ve kabul etmiştir. Fakat bu esnada bir çok düşman edinmiştir.

Müttefik (2016)

II. Dünya Savaşı sırasında kendi ülkeleri adına tetikçilik yapan Amerikalı Max Vatan ve Fransız Marianne Beausejour birbirine aşık olmasını konu alır.

Gece Hayvanları (2016)

Zengin, bir sanat galerisi sahibi olan Susan Morrow terk ettiği eski eşi Edward Sheffield’dan yazmış olduğu roman taslağını alır ve bu romana “Gece Hayvanları” adını verir. Susan kitabı okurken hem kendi hayatını hemde eski eşiyle olan ilişkisini sorgulayarak hatalarıyla yüzleşecektir.

Kara Gün (2016)

Gerçekten yaşanan 15 Nisan 2013 Boston Maratonu bombalı saldırısının ve sonrasında saldırıdan sorumlu olan teröristleri avlamanın hikayesini konu alıyor.

Godzilla (2014)

1999’da Japonya’da bir nükleer santralde bir felaket meydana gelir. 15 yıl sonra 2014 senesinde Ford Brody’nin babası (eski bilim insanı) karısının ölümünden kendini sorumlu tutar ve Ford ile babası kapalı bölgeye giderler ve yakalanırlar. Daha sonra bilim insanları tarafından saklanan gizli bir projeyi öğrenirler. Bu proje büyük belalar açar ve olaylar gelişir.