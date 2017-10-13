Microsoft'un Sonbahar Windows Creator Güncellemesini önümüzdeki hafta yayınlaması bekleniyor. Birçok yeni özellik getiren güncellemenin bazı özellikleri de bir o kadar sevilmiyor.

Her Windows Creators güncellemesinde olduğu gibi bu yılın Sonbahar Windows Creators güncellemesinde de bilgisayarımıza pek çok yeni özellik gelmiş olacak. Ancak yine her güncellemede olduğu gibi bazı özellikler kullanıcılar tarafından sevilmeyecek.

O halde gelin hep birlikte Sonbahar Windows Creators güncellemelerini deneyen kişilerin en sevmediği 3 özelliğe bir göz atalım.

1- Tasarım Tutarsızlıkları

Sonbahar Windows Creators güncellemesi ile birlikte Microsoft, ‘Fluent Dizayn’ olarak bilinen yeni tasarım dilini uygulamaya koyuyor. Fluent Dizayn’ın da gelmesiyle birlikte Windows 10’un tasarımı; Windows 8 öncesi klasik tasarım, Windows 8 ve Fluent Dizayn olmak üzere üç farklı tasarım dilinin bir karışımı haline gelmiş oldu. Aradaki farkları anlamak sıradan bir kullanıcı için kolay olmayabilir, fakat eğer tasarıma dikkat eden biriyseniz, Sonbahar Windows Creator güncellemesinden sonra biraz rahatsız olabilirsiniz.

Tasarımdaki tutarsızlıklara örnek olarak ‘belirginleştirme’ efektini gösterebiliriz. My People uygulamasında bu efekti görebilirsiniz, fakat yalnızca bazı menülerde. Hesap makinesinde de bu efekti görebilirsiniz, fakat her butonda göremezsiniz. Örnek olarak aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

2- My People Uygulaması

My People uygulaması, ailemize arkadaşlarımıza hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabileceğimiz bir etkileşim merkezi. Fakat buradaki kritik nokta bu uygulamanın hangi üçüncü parti hizmetler ile bağlantısının olacağını bilmiyor oluşumuz. Sonbahar Windows Creators güncellemesini test edenler herhangi bir büyük üçüncü taraf hizmetin henüz My People’a destek vermediğini bildirdiler.

Dürüst olmak gerekirse insanlar arkadaşları ve aileleri ile WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi platformlar üzerinden iletişimde bulunuyorlar. Eğer My People uygulamasını bu dev platformlar desteklemeyecekse çok kullanışlı olacağını söylemek zor.

3- Eksik Seçenekler

Windows 8 ve 8.1’de bulunan bazı seçenekler Windows 10 ile birlikte kaldırılmıştı ve çoğu kişi bu ‘kayıp’ seçeneklerin bu Sonbahar Windows Creators güncellemesi ile geleceğini düşünüyordu. Örneğin başlat menüsünde birden fazla başlığı başlangıç menüsünden kaldırmak, taşımak ya da yeniden boyutlandırmak için seçemiyoruz, ki bu durum menünün işlevselliğini azaltıyor.

Bir başka sorun ise Microsoft Edge’de. Windows 10 ile birlikte piyasaya çıkan Microsoft Edge’i belki çok kullanmıyoruz ancak kullananlar için ‘sekmeleri kaydet ve kapat’ özelliği çok can sıkıcı bir hal aldı. Bilmeyenler için açıklayalım; aşağıdaki resimde kırmızı dairenin içindeki düğmeye bastığınızda sekmeleriniz kaydedilir ve kapatılır. Birinci sorun, tuşa bastığınızda tek bir sekmeyi kaydedip kapatma şansınız yok, hepsi kapatılır.

İkinci sorun ise bu tuşları oradan kaldırmak gibi bir seçeneğiniz yok. Dolayısı ile tarayıcı üzerinde bir işle uğraşırken sekmeler arasında geçiş yaptığınız anda o düğmeye yanlışlıkla tıklarsanız, geçmiş olsun; tüm sekmeleriniz kaydedilerek kapatılır. Kaydetme seçeneğinin yalnızca URL’den ibaret olduğunu belirtelim. Dolayısı ile sekmeleri tekrar açtığınızda sayfalar yeniden yüklenir ve üzerinde çalıştığınız iş kaybolur. Ancak Microsoft, kullanıcılara bu düğmeyi kaldırma seçeneği sunmamakta hala ısrar ediyor.

Sonbahar Windows Creators güncellemesinin 17 Ekim’de Windows 10 kullanıcıları için yayınlanması bekleniyor.

Sizin Sonbahar Windows Creators güncellemesinde sevmediğiniz bir özellik var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.