Sonic Forces'ta Karakter Yaratma Arayüzü Hata Dolu

Karakter yaratıcı ile artık The Sonic Forces’ta dilediğiniz görüntüde karakterlere sahip olmak mümkün.

The Sonic Forces ile sevimli ve bir o kadarda ürkütücü avatarlar seçmek mümkün. Uygulama, Sonic evrenindeki karakterlerin aynısını ya da karışımını yapmamıza olanak sağlıyor.Steam, Xbox yada PlayStation üzerinden oynanan oyun karakter yaratma ekranındaki hatalarla, kullanıcılara kabus dolu zamanlar yaşattı.

Sizler de The Sonic Forces oyunuyla istediğiniz karakteri oluşturup yarışa katılabilirsiniz. Uygulama içerisinde karakterin gözleri, kulakları gibi fiziksel değişikliklerin yanı sıra şapkasından tutun ayakkabısına kadar istediğiniz gibi giydirebilirsiniz. Nasıl bir karakter ile oynayacağınız tamamen size ve zevkinize kalmış.Tabi istediğiniz karakteri oluştururken oluşan hatalardan sıkılıp oyunu kapatabilirsiniz yada hayalinizdekiyle karşınızdaki çok farklı olup kızabilirsiniz. Yakın zamanda karakter yaratma ile ilgili haların yapımcılar tarafından guncelleneceğini düşünüyoruz.

Hangisi gerçek Knuckles ayırt edemedim.

Burada da “evlerini ateşler salsın” yorumu görüyoruz. Belkide karakter yaratma hatalarından, çok bunalan bir kullanıcıdır.

JR Sonic yapılmaya çalışılmış olsada, sonuç Sonic'in peluş oyuncağı olmuş.

Karakterinizi oluşturduktan sonra, oyun gerçekten de çok güzel görünüyor. Oyun içi görüntüleri ve oynanınışıyla zevkli bir oyuna benziyor daha fazlası için videoyu izleyebilirsiniz.