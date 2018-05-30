Sonic'in Çıkacak Yeni Oyununun Fragmanı Yayınlandı

Hızlılığı ve maviliğiyle tanıdığımız Sonic'in Sega'dan çıkacak yeni oyunu Team Sonic Racing'in fragmanı yayınlandı.

Çocukluğumuzun efsanelerinden Sonic'in yeni oyunu Team Sonic Racing için bir fragman yayınlandı. Sega'nın son yaptığı açıklamalara göre Team Sonic Racing, önümüzdeki kış Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One'a geliyor.

Sega'nın mart ayında yaptığı açıklamalara göre oyun, takım tabanlı yarışlara odaklanacak. Takımlar 12 yarışmacıyla birlikte online olarak mücadele edebilecek. Bununla birlikte oyunu kendi arkadaşlarınızla da oynayabileceksiniz. Sega, ayrıca 15 oynanabilir karakter ve özelleştirilebilir araba seçeneği olacağının sözünü de veriyor.

Eğer oyun ilginizi çektiyse yukarıdan Team Sonic Racing'in fragmanını da izleyebilirsiniz. Oyuna dair daha fazla ayrıntıyı ise 12 Haziran günü muhtemelen E3 etkinliğinde Sega'dan dinleyeceğiz.