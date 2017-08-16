Sonic Mania'daki Bir Detay, Oyuncuları Fena Kızdırdı!

Sega, Sonic'in 25. yıl etkinliğine oyunun içinde bir gönderme yapınca oyuncular şirkete alev püskürttüler.

Geçtiğimiz yıl Sonic’in ortaya çıkışının 25. yılı için bir canlı yayın düzenlenmiş ancak tam bir felaket olmuştu. Canlı yayın gecikmeler, ses sorunları, teknik aksaklıklar yüzünden sürekli kesilmişti.

Bu olayları yalnızca çok tutkulu Sonic fanları hatırlayacaktır, çünkü Sonic’in yapım şirketleri olayın üstünü mümkün olduğunca örtmeye çalışmıştı. Ancak canlı yayın boyunca sürekli gelen korkunç vızıltıları ve yayının sürekli kesilmesini canlı yayını izleyen kimse unutmadı.

Yapımcıların böyle bir olayı unutturması gerekirken konsolda Sonic Mania oynayanlar tuhaf bir şeyle karşılaştılar. Oyunun bir bölümünde oyundan bazı vızıltılar geliyor ve arka planda 072216 sayıları dikkati çekiyor. Yani geçtiğimiz yıl ki 25. yıl etkinliğinin tarihi: 22 Temmuz 2016. Sonic Mania tasarımcısı Brad Flick, bunun geçtiğimiz yıl yaşanan olaylara bir gönderme olduğunu doğruladı.

Flick, Twitter’da oyundaki bu göndermeyi yazan bir kişiye ‘’Sonic hayranları arasına hoşgeldin.’’ yazdı. Sega, oyunu ve oyuncuları ciddiye aldığını(!) fazlasıyla gösteriyor.