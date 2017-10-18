Sonraki Büyük Xbox One Güncellemesiyle Neler Gelecek?

Xbox One, kullanıcılarının uzun süredir beklediği güncellemeyi sonunda paylaştı. İkinci bir özellik dalgası da ilerleyen zamanlarda kullanıcıya sunulacak.

Xbox One'ın sonbahar güncellemesi sonunda geldi. Bu güncellemeyle birlikte mevcut Xbox'lar iyileşmekle kalmadı aynı zamanda Xbox One X'in piyasaya sunulmasının temellerini atan birçok özellik de kullanıcıya sunuldu. Xbox Insiders programına dahil olanlar tarafından gönderilen geribildirimlerle oluşturulan yeni özelliklerden ilki 'Home' ekranının kişiselleştirilmesi oldu. Öte yandan Microsoft'un " Akıcı Tasarım Sistemi " de gelen özellikler arasında yer aldı.

Bir başka özellik ise rehber sekmesinin arayüzünde yapıldı ve artık sekmeler arasında geçiş yapmak daha kolay hale geldi. 'Oyundaki Arkadaşlar' bölümüyle ise sizinle aynı oyunu oynayan kişileri görebiliyorsunuz. Bu güncellemelerle birlikte gayet iyi yenilikler gelse de Microsoft, bir sonraki büyük güncellemeyi yıl sonundan önce bitirip yayınlamayı düşünüyor. Xbox One konsollarına, yüksek beklentili özelliklere sahip ikinci güncelleme dalgasında ise sunulmasını beklediklerimiz şunlar:

Geriye Dönük Uyumluluk

Electronic Entertainment Expo (E3) 2017'de de açıklandığı gibi geriye dönük orijinal uyumluluk programı, önümüzdeki aylarda gelecek. İki yıl sonra ise Xbox 360 oyunları için sunulan destek, Xbox One'ın en popüler özelliklerinden biri olacak ve artık yeni nesil oyunlar konsolun kütüphanesine girecek.

Xbox Avatarları Güncellendi

Avatarlar, Xbox 360 sosyal deneyiminin önemli bir parçasıydı ve Xbox Live üzerinden kendini ifade etmenin başlıca yöntemlerinden biri olarak duruyordu. Bu özelleştirilebilir dijital karakterler, sosyal özelliklerde ve hatta oyunlarda çok sayıda görünüme sahip olarak, Xbox platformunun çeşitli yönlerine sıkıca entegre oldu. E3 2017'de sergilendiği gibi onlar da bu yıl önemli bir yenilemeyle karşılaşacaklar.

Microsoft Store'dan Hediye Oyun

Xbox One'ın dijital ekosistemini genişleten sonraki Xbox güncelleştirmesi, doğrudan Microsoft Store aracılığıyla hediye oyun olanağı da getirecek. Öte yandan bu özellik zaten bazı kullanıcılar için etkinleştirilmişti.

Yakında Xbox Insider programının bir parçası olarak kullanılmaya başlanan bu özelliklerin daha fazlasını görmeye başlayacağız. Bir sonraki Xbox One güncellemesindeki önemli eklemeler hakkında bir fikrimiz olsa da, yeni özelliklerin ve düzeltmelerin uygulanması için henüz zaman var. Peki siz bu yeni güncellemede neleri görmek istersiniz?.