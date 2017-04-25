Sonsuz bir döngüyle yoluna devam eden tren, sıkılmış bir makine mühendisini ve içerisinde çok daha derin anlamları sorgulamamıza sebep oluyor.

Bazen mühendislerin de canı sıkılabiliyor. Bütün sene yoğun tempoda çalışan mühendisler, boş zaman bulduklarında işsiz şeyler yapabiliyorlar. Bu işsiz mühendislerden birisinin yaptığını düşündüğümüz tren videosunu izlediğinizde, siz de bize hak vereceksiniz. Videoda bir trenin dairenin yalnızca yarısının bulunduğu bir alanda, makine aracılığı ile sonsuz bir döngü yola sokulduğunu görüyoruz.

Geliştiricilerin belirttiğine göre Robotic Loop adı verilen proje, İsviçre Lucerne’de düzenlenen Luga Ticaret Fuarı için tasarlanmış. Makine mühendisliği öğrencisi Christian Schürch tarafından yapılan makine, tren raylarını sürekli bir yerden alıp diğerine ekleyerek, sonsuz bir yol döngüsüne sokuyor.

Bu videoyu izledikten sonra insan kişiliğini sorgulamak gerekiyor. Bu videoda, gitmek istediği yere hiçbir zaman yetişemeyen ve başkaları tarafından kontrol edilen tren miyiz, yoksa makine kolu gibi, bütün kontrolü elimize alarak insanları kontrol edebilen birisi miyiz? Açıkçası, videonun felsefi boyutunun bulunduğunu düşünmekle birlikte ne tren ne de makine olmak isterdim. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Gelin biraz videonun felsefi boyutuna bakalım.