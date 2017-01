Challenge'lar, dijital ortamda yayıldıkça çeşitleri artıyor, yenileri çıkıyor. Bazıları eğlenceli, ancak birçoğu çok tehlikeli! İşte tehlikeli olan ve kötü sonuçlar doğuran 9 challenge!

Hepiniz Ice Bucket Challenge’ı hatırlıyorsunuzdur. Challenge’ların dijital ortama entegre olmasında onun etkisi yadsınamaz. Elbette sonrasında, sosyal medya sakinleri pek de sakin durmadılar ve her yıl, artan bir şekilde challenge’lar icat etmeye başladılar. Heyecan verici gözükse de hepsinin sonu iyi bitmiyor. “Sakın evde denemeyin” demek yerine, sizlere başlarına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş 9 yeni internet challenge’ını ve bunu yapanların ibretlik hikayelerini sunuyoruz!

1-Manken Challenge’ı

Bu challenge’da temel fikir kameralar sizi çekerken donup hareketsiz kalmanız. Ancak ABD’de ellerinde silah olarak donup kalan bir grup Afro-Amerikan vatandaşı fark eden polis, hemen arama emri çıkartarak bu kişileri tutukladı. Vatandaşlar eğlenmek için yaptıkları bu hareketlerden pişman oldular.

2-100 Katman Challenge’ı

Bir makyaj sanatçısının 100 kat makyaj malzemesi sürerek başlattığı masumane bir challenge olan 100 katman challenge’ı, ABD’li genç bir kızın başına büyük çorap ördü! Genç kız 100 kat giysi giymeye çalışınca kıllarını dahi oynatamayan genç kız, bir süre giysileri çıkaramayarak kalakaldı. Sonrasında bu kıyafetlerden zar zor da olsa kurtulmayı başardı.

3- “Vietnamese Say, Vietnamese Do” Challenge’ı

Challenge’ı gerçekleştirecek kişi yapacağı şeyi söylüyor ve bunu yapması için iletisinin belli bir like sayısına ulaşması gerektiğini belirtiyor. ABD’de bir liseli bir kız, eğer 1000 like alırsa okuduğu okulu yakacağını söyledi ve 1000 like alınca bunu yaptı. Ama okulu birden alevler sarınca, ortasında kalan kız çok kötü yandı. Neyse ki, gelen itfaiye birlikleri kızı kurtardılar ancak uzun süre hastanede yanıklarının tedavi olması için yatmak zorunda!

4-Hareket Halindeki Arabanın Üstünde Sörf Yapma Challenge’ı

Bu challenge, internette yeni yeni moda haline gelmeye başladı. Sadece 2016 yılında ABD’de 7 can alan bu meydan okuma, çok tehlikeli. Liseli 15 yaşındaki bir genç, 23 yaşındaki kuzeninin kullandığı aracın üzerinde sörf yapıyordu. Aniden olduğu yerden fırlayarak aracın önüne düştü. 9 gün hastanede kaldıktan sonra can verdi. 23 yaşındaki kuzeni ise cinayetten yargılanıyor.

5-Bir Matkaba Takılı, Dönmekte Olan Mısırı Yeme Challenge’ı

Bir matkaba takılı haşlanmış mısırı yemeye çalışan Japon kadının arkadaşı, birden elinden matkabı kaçırdı ve matkap kadının kafasına geldi. Kafa derisinin bir kısmı ile birlikte saçları tıpkı bahçedeki çimler gibi biçilen kadın, başının eski haline gelmesi için yıllarca beklemek zorunda.

6-Akıllı Telefonu İki Parmağının Ucuyla, Düşebilecek Bir Şekilde Tutma Challenge’ı

Amacı adından da anlaşılan bu challenge, insana iyi bir adrenalin deneyimi yaşatmakta. Ancak onlarca insanın telefonu; ya klozete düştü ya kanalizasyonu boyladı ya da binanın yüksek bir katından aşağı düşerek paramparça oldu. Elbette hiçbiri, bu durumu sigorta şirketine açıklayamadı.

7-Acı Biber Yeme Challenge’ı

Benim gibi Mahmut Tuncer’in bir hayranı ve daimi izleyicisiyseniz, siz de acı biber yeme challenge’ına aşinasınızdır. Bazı insanlar acıya dayanıklı iken -örneğin Mahmut Tuncer- bazıları değildir. Videoda göreceğiniz iki kız, bu challenge’ı denedi. Isırdıktan birkaç saniye sonra çığlıklar içinde kalan kızların gözleri kan çanağına döndü. Bir tanesi, oksijen takviyesine dahi ihtiyaç duydu.

8-Elektrik Teline Dokunma Challenge’ı

İnternet challenge’ları arasında en aptalcalarından biri olanı da elektrik teline dokunma. Videodaki kız, bir tarafıyla tellere dokunur dokunmaz çığlık çığlığa kalıyor ve kafa üstü yere gömülüyor. Suratı çamur içinde kalan kız siniri bozulmuş bir şekilde haykırıyor.

9-Alev Alma Challenge’ı

Bu challenge, vücudunu önce yanıcı bir madde ile kaplayıp sonra ateşe vermek şeklinde gerçekleştiriliyor. Basit değil mi? Basit olduğu kadar da ölümcül. Bu challenge onlarca kişide birinci dereceden yanığa ve ABD’de 15 yaşındaki bir gencin ölümüne neden oldu. Belki de challenge’ların içinde en aptalca ve en tehlikelisi bu. Videoda gördüğünüz genç, canından olmadı ancak hastaneye kaldırıldı ve vücudunda ciddi yanıklar var.