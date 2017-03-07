Sonucu Şaşırtıcı Bir Matematik İşlemi: 1+2+3+4+5…= -1/12

Pozitif olmasına rağmen 1’den başlayarak sonsuza kadar devam sayıların toplamının -1/12 çıktığı, ilginç bir matematik sorusundan bahsedeceğiz.

İlk olarak sorunun cevabının bir teori olarak ortaya atılmadığını, 1’den başlayarak sonsuza kadar devam eden sayıların toplamının kesirli bir negatif sayı olarak çıktığını belirtelim. Günümüzde fizikte de kullanılan bu soru, doğa üstü olayların açıklanmasında kullanılıyor.

Soruyla ilgili tarihte çok ilginç enstantaneler bulunuyor. Örneğin Notthingam Üniversitesi matematik eğitim görevlisi ve fizik profesörü olan Ed Copeland’a bir öğrencisi, "elime bir hesap makinesi alsam ve toplama yapmaya başlasam ve bu sonsuza kadar sürse ardından eşittir'e bastığımda bu mu çıkacak?" sorusunu soruyor. Copeland’ın cevabı ise "hiç basamayacaksın, sorun da burada" oluyor, üstelik ispatlayarak.

Bir başka matematik profesörü olan Edward Frenkel ise olaya biraz daha farklı yaklaşıyor: "Bu işlemde sayılar ardışık, yani 1+3+9+112+99383+2+... işlemi bununla aynı sonucu vermiyor. demek ki ardışık olmalarının bu ilginç sonuçta bir payı var."

Matematikte düzenli olarak artan sayılar, hiç beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşmamızı sağlıyor. Bu işlem de sonsuzluk hakkındaki bilgilerimizin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dair bir işaret niteliğinde.