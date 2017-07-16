Sonunda Bu da Oldu: “Star Wars” Oteli Açılıyor!

Disney World ve Disneyland'in "Galaxy's Edge" projesinin bir parçası olarak açılması planlanan otel, Disney'in kendi tatil köylerinde yaşattığı deneyimi bir otele taşıma projesi gibi görünüyor.

Hamburger menülerinden, kalem kutusundan anahtarlığına ve hatta tuvaletlere kadar gelen Star Wars afişleri ve figürleri bazı insanları çileden çıkaracak düzeye gelmişti. İşte bu Star Wars çılgınlığına bir yenisi daha eklendi. İşte karşınızda Star Wars Oteli !

Walt Disney World inanılmaz iddialı bir Star Wars oteli açmayı planlıyor. Disney'in tatil başkanı Bob Chapek'e göre, konuklar konaklamaları boyunca tamamen benzersiz bir hikaye edinecekler ve bu hikayeler günün her dakikasına dokunacak.

Bu otel aslında Disney World’ün yaklaşmakta olan "Star Wars" deneyimlerine ayrılmış "Galaxy's Edge" alanının bir parçası. Kaliforniya'daki Disneyland ve Florida'daki Disney World, 2019'da "Galaxy's Edge" topraklarına kavuşacak, ancak otel sadece Orlando'da olacak gibi görünüyor.