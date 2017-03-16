Çinlilerin, atalarının onuruna düzenlediği festival yaklaşırken bir sanatçı, kağıttan bire bir boyutta Lamborghini maketi üretti. Şimdilerde söz konusu sanatçıya teklif yağıyor.

26 yaşındaki Lin Zhao Wei kağıttan ve birebir ölçekte yapılan Lamborghini'yi, Çinlilerin atalarına saygı olarak düzenlediği festival için üretti. Maalesef bu el emeği atalarının diğer dünyada rahat uyuması için düzenlenen ritüelde yakılacak. Üç gün süren festivalde atalara kağıttan adaklar adanıyor.

Lin, bilgisayar tasarımcısı bir arkadaşının yardımı ile kağıt Lamborghini maketini tamamladı. Sin Chew Daily gazetesine göre, ikilinin süper kağıt otomobili tamamlaması için bir ayı aldı.

Otomobil, festival için yapılacak ilk lüks öge değil. Festivalde yakılan karton heykeller arasında son model iPhone'lar ve lüks konakların minik kopyaları bulunuyor, ancak bu kadar büyük çaplı bir kağıt heykel ilk kez üretildi.

Lin, şimdilerde ön siparişleri kabul ediyor. Lin'in önceki eserleri arasında daha küçük çaplı bir Porsche da bulunuyor. Lin, “yat ve uçak gibi yapılar için de sipariş aldım" açıklamasında bulundu.