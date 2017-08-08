Google Arama Sonuçlarına da Hikaye Özelliği Geliyor!

Hikaye özelliği trendine Google da dayanamayıp sonunda arama sonuçlarına Stamp adı verdiği bir hikaye özelliği getiriyor.

Snapchat’in başlattığı trendi takip eden şirketler arasına sonunda Google da katıldı. Son zamanlarda hikayeler özelliği gelmeyen çok az uygulama kaldı. Hatta bununla ilgili internette dolaşan capsler bile olay oldu.

Şimdi de Google Stamp adını verdiği haber hikayelerini mobil versiyona entegre etmek için hazırlanıyor. Bu özellik daha çok haber kaynaklarına yönelik olacak. Şirket Vox Media, CNN gibi büyük şirketlerle de görüşmeye başladı. Arama çubuğunun hemen altına haberlerin kısaca özetini veren hikayeler koyacak olan Google, AMP adı verilen mobil uyumluluğu olan sayfaları da güçlendirmek istiyor.

Aslında Google, Facebook ve diğer şirketlerin hamlelerine karşılık vermek istiyor. Özellikle Facebook’un mobil için yaptığı hamlelerden endişelenen Google, hızla gelişen bu sektöre karşı tedbirli olmak istiyor. Stamp’in ne zaman duyurulacağı, ne zaman kullanılabilir olacağı henüz bilinmiyor. Ancak Google’ın bu konuda gecikmek istemediği de açık gibi görünüyor.