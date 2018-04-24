Google Podcast Uygulaması Sonunda Yayınlandı

İçeriklerdeki sesleri aramanıza olanak tanıyan Google Podcast, geliştiriciler sayfasında yayınlandı.

Apple tarafından popüler hale dönüştürülen Podcast, akıllı telefonlarda dinlenebilir ve izlenebilir medya dosyalarını bilgisayarınızla senkronize ederek indirme derdi olmadan izleyebiliyorsunuz. Kısaca Podcast’in internette yayınlanan sesli ve görüntülü yayınlar olduğunu söyleyebiliriz.

Google’ın yeni Podcast uygulaması sesli aramadan indekslemeye kadar ayrıntılı olarak açıklandı. Anlaşıldığı üzere Google, Podcast uygulamasını zaten oynatılmış olan Google Arama motorunda bir güncelleme şeklinde yayınladı. Google’ın geliştiriciler sayfasında yayınlanan Google Podcast uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Google Podcast’in mükemmel bir şeyin başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede içerik oluşturucuları yaptığı aramalarda çok daha ilgili sonuçlar görebilecekler. Ayrıca blog dünyasının tüm anahtar kelimelerine tek bir arayüzden ulaşılabilecek ve sesleri de arama yeteneği eklenecek. Google yeni yayınladığı Podcast uygulamasını geliştirdikten sonra diğer tüm Podcast’lerin geleceğini etkileyecek.