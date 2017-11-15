2016 yılından bu yana, akıllı telefon üreten irili ufaklı onlarca (evet onlarca) firma, çift kameralı amiral gemilerini piyasaya sürüyor. Cihaz tasarımlarıyla genel anlamda sınıfta kalan teknoloji devi Sony, bu akıma da biraz(!) geç katıldı ve ilk çift kameralı cihazını geliştirmeye başladı.

Umarız Sony gibi büyük bir elektronik üreticisi akıllı telefon piyasasındaki sonraki adımıyla bizi utandırır. Çünkü yazılım devlerinin başı çektiği sektörde, kendi donanımlarını üreten bir şirket olarak daha iyisini başarmak zorunda. Kamera konusunda oldukça üstün performans sergileyen Xperia XZ Premium, firmanın şu an piyasada bulunan en iddialı cihazı. Ancak rakiplerine göre bir eksiği var: Çift kamera sistemi.

Sony, Xperia H3213 Avenger kod adını kullandığı bir cihaz geliştiriyor. Yapılan sızıntılara göre cihazın çift kameralı ilk Sony olacağı söyleniyor. Yaklaşık iki yıl sonra, artık 4 kameralı cihazları görmeye başladığımız bir dönemde söz konusu gelişme önce güldürüyor fakat sonra Sony’nin kamera konusundaki profesyonel işleri ve öncülüğü aklımıza geliyor.

Diğer yandan Sony’nin bu modelde çift kamera sisteminin alıştığımız şekilde arkada değil, önde kullanacağı konuşuluyor. Bilgiler, telefonun 21 megapiksellik bir arka kameraya ve 16 + 8 MP’lik çift ön kameraya sahip olacağını gösteriyor.

Ön kameradan 4K videolar çekebilmek güzel bir haber olsa da bu videoları hızlı bir şekilde paylaşmak ve düzenlemek için güçlü donanımlara ihtiyaç var. İşlemci olarak Snapdragon 630 kullanılacağı belirtilen yeni Xperia, 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolamaya sahip olacak. Bu açıdan bakıldığında Sony’nin amiral gemisi cihaz çıkartmayacağı anlaşılıyor.

Sony Xperia H3213 Beklenen Teknik Özellikleri:

6 inç, 1080p ekran

Qualcomm Snapdragon 630 işlemci

4 GB RAM

32 GB dahili depolama + microSD kart desteği

21 MP arka kamera

16 + 8 MP ön kamera, 4K video kayıt

Android 8.0 Oreo

Cihaza dair diğer teknik özellikler hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Şubat ayında tanıtılması beklenen orta sınıf Xperia, Sony taraftarlarının bekleyişini sadece kamera konusunda karşılayacak gibi görünüyor.