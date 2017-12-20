İlk çıktığından bu yana oldukça büyük ilgi uyandıran ve hiçbir ürün piyasaya sürmemesine rağmen yaklaşık olarak 1.9 milyar dolar gibi büyük bir yatırım alan Magic Leap, yeni bir video yayınladı. Diğer yandan birkaç saat önce de Magic Leap'in ilk ürünü Magic Leap One tanıtıldı.

İlk yayınlanan videolarıyla adeta artırılmış gerçekliğin biçimselleşmiş hali olarak algılanan Magic Leap, günden güne yeni gelişmelere imza atıyordu ancak ortaya net bir şey de çıkartamamıştı. Şirket, bu süre zarfında Google, Alibaba, Temasek Holdings gibi şirketlerden 1.9 milyar dolarlık yatırım almıştı. Bildiğiniz gibi bundan 4 ay kadar önce yeni bir AR gözlükle ilgili ipuçları veren şirket, daha sonrasında Madefire ile de çizgi roman anlaşması imzalamıştı. Magic Leap'in artırılmış gerçeklik alanında yaptığı çalışmaların pratiğe dökülmesi halinde, ilk başta eğlence sektörü olmakla birlikte eğitim ve iş dünyası için birçok şeyin değişeceği düşünülüyordu.

Şirket tarafından son yayınlanan video her ne kadar şimdilik büyük değişikliklere yol açmasa da beklenilen ürünle ilgili bir kanıt niteliği taşıyor. Magic Leap, İzlandalı rock grubu Sigur Rus ile birlikte Tónandi adlı bir müzik uygulaması geliştirdi. Tónandi'nin beş saniyelik bir videosu paylaşılırken bu video 2016 yılından bu yana Magic Leap'ten gelen ilk görsel ürün oldu.

Videoda Magic Leap ürünüyle ilgili net bir sinyal bulunmazken şirketin, videoyu, yüksek beklentinin karşılanacağının garantisi olarak sunduğu düşünülüyor. Videoda ses yer almazken yapılan açıklamada hiçbir özel efekt ve kompoziyonun kullanılmadığı da belirtiliyor. Şirketin ürünlerinin bir nevi gözlük olacağı ve bin dolar ile bin 500 dolar arasında etiket fiyatına sahip olacağı söyleniyor.

Magic Leap'in İlk Ürünü Çıktı: Magic Leap One

Bu haberi ele aldığımız sıralarda teknoloji dünyasının atmosferine bize nispet edercesine Magic Leap'in ilk ürünü olan Magic Leap One'ın "Creator Edition'ı"nın tasarımı düştü. Yukarıda da belirtiğimiz gibi artırılmış gerçeklik konusunda oldukça iddialı olan şirket yeni ürününü 2018 yılında piyasaya sürerek, tasarımcı ve geliştiriciler arasında iyi bir yer tutmak istiyor.

Oldukça hafif ve rahat bir tasarıma sahip olduğu belirtilen Magic Leap One, yüksek işlem ve grafik gücü ile birlikte şimdiye kadarki tüm artırılmıış ve sanal gerçeklik ürünlerinden daha iyi olacağa benziyor. Yayınlanan fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla yeni ürünün ön tarafında birçok sensör ve kamera yer alıyor.