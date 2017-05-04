Günlerdir tartıştığımız 'Evlilik programları yayından kaldırılacak mı?' sorusu nihayet yanıtını buldu. Hayır, kaldırılmayacak ancak saati değişecek.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde çıkarılan Karar Hükmünde Kanunname (KHK) ile birlikte evlilik programlarının yasaklandığı haberleri ortaya çıkmış ancak kısa bir süre evlilik programlarının değil, bu yasağın arkadaş bulma amacı güden uygunsuz programlarını kapsadığı ortaya çıkmıştı. Bu durum herkesin kafasının karışmasına neden olurken konuya son noktayı Anadolu Ajansı koydu.

AA'nın haberine göre uzun süredir yayından kaldırılması gündeme gelen evlilik programları yayından kaldırılmayacak ancak çocuklara uygunsuz örnek içerebileceği gerekçesiyle çocukların uyuduğu bir saatte yayınlanacak. Ayrıca RTÜK evlilik programlarında uygunsuz bir içerikle karşılaşıldığında sadece para cezası ya da yayın iptali gibi cezalar değil, program durdurma cezası da verebilecek. RTÜK tarafından program durdurma cezası verildiği takdirde kanallar evlilik programlarının durdulduğu süre boyunca belgesel yayınlamak zorunda kalacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte evlilik programlarının akıbeti tam olarak ne olacak açıkçası bilemiyoruz zira çocukların uyku saati olan zaman dilimleri aynı zamanda TV kanalları için prime time olduğundan dolayı kanallar bu zaman dilimlerinde en çok güvendikleri dizilerini ya da programlarını yayınlıyorlar. Haliyle evlilik programları için bu saat aralığını seçip seçmeyeceklerini bilemiyoruz. Öte yandan kanalların rating beklentisinden dolayı evlilik programlarını kendi kendilerine yayından kaldırma ihtimali de mevcut.