Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Nougat Güncellemesi Türkiye'de!

Daha önce Tansu Yeğen tarafından Şubat'ın 2. hafta sonu olarak belirtilen güncelleme bir gün gecikmeli olarak 13 Şubat Pazartesi itibariyle yayınlandı!

Bundan kısa bir süre önce Ocak ayında geleceği açıklanan Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine gelen Android 7.0 Nougat güncellemesi, birkaç gün önce Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Sayın Tansu Yeğen tarafından yapılan açıklama ile Şubat ayının 2. hafta sonuna sarktığı söylenmişti. Görünüşe göre ufak tefek aksaklıklar nedeniyle bir gün daha geciken güncelleme nihayet 13 Şubat 2017 Pazartesi sabahı Türkiye'deki tüm Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine geldi!

Yaklaşık olarak 1.2 GB boyutunda olan güncelleme cihazlara göre 1.4 GB boyutlarını bulsa da artık Türkiye'deki S7 ve S7 Edge kullanıcıları da Android Nougat güncellemesine kavuşmuş oldu.

Diğer Modellere Ne Zaman Gelecek?

Yine Tansu Bey'in açıklamasına göre Galaxy S6, Galaxy S6 Edge+ ve Galaxy Note 5 modeline bu hafta sonu Android Nougat gelecekken, haftaya ise Galaxy S6 Edge modeline bu güncelleme dağıtımı yapılacak. 2016 model Galaxy A serisine Mayıs ayında dağıtımı yapılacak Android Nougat, Temmuz'da ise Galaxy J serisinin 2016 modellerine getirilecek. Galaxy S5 serisi ve Note 4'e ise güncelleme gelmeyecek.