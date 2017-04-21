Havaya ihtiyaç duymadan çalışabilen bisiklet lastiği geliştirildi. Bunun için, tekerleğin aerodinamik yapısından yararlanılıyor.

Ülke olarak bisiklet sürmeyi seven bir millet olduğumuzu söyleyebilirim. 7’den 77’ye birçok insanın sürdüğü bisikletlerde başımızı en çok ağrıtan lastik sorununa çözüm niteliğinde teknoloji üretildi. Bisiklet lastiğini gördüğünüzde bile konforunu hissedebileceğiniz “air-free” lastik duyuruldu. Sürekli patlayan tekerlek derdine son verecek bu lastik, engelleri çok daha başarılı bir şekilde geçecek ve en önemlisi bir daha lastik patlama derdine neden olmayacak.

Normalde ağırlığı dengelemek için kullanılan içi hava dolu lastikler yerine ağırlığı korumak için lastiklerin iç tarafı boyunca uzanan eğimli parmakları kullanan lastik, tel ve kauçukta kullanılan termoplastik reçine üzerinde gidiyor. Bu yeni lastikler, eskilere nazaran çok daha az bakım gerektiriyor ve patlama derdi olmadığı için sizi yarı yolda bırakmıyor.

Aslında havasız lastikler kavramı yeni değil. 2013 yılında Tokyo merkezli lastik şirketi Bridgestone, küçük, akıllı araba boyutlu araçlar için konsept lastiklerini açıklamıştı. Sürücülerin, lastikleri düzeltmek için yol kenarına çekme ve CO2 emisyonlarını azaltma yapmalarını engellemek için bir çalışmaya giren ekip, bu lastikleri henüz piyasaya çıkarmadı.

Lastikler, tasarım olarak çok aerodinamik gözüküyor ancak bazı soruları da beraberinde getiriyor. Şehirlerde yer alan çatlakları veya yokuş alanlarda ortaya çıkan zorlu şartların üzerinden gelip gelemeyecekleri merak konusu olan lastiklerin maliyeti konusunda da açıklama yapılmadı. Gelecekte nasıl bir lastik teknolojisi olacak bilmiyorum ancak bu lastikler eğer beklenileni verirse, en azından yollarda daha estetik görünen lastiklerle karşılaşmak çok hoş olacaktır.