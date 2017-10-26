Uydumuz Ay’a Resmi Olarak Yerleşim Kuruyoruz!

ABD yönetimi NASA’yı Mars planlarından önce Ay’a yaşanabilir bir uzay üssü kurmak için heveslendirdi. Derin uzay yolculuklarımızın kalkış istasyonu olacak Ay’a resmi olarak yerleşim kurma çalışmaları başladı.

Uydumuz Ay, birçok uzay ajansı ve özel şirketin planladığı Mars yolculukları için kilit bir role sahip. En azından insanoğlunun uzayın derinliklerine gidebilmesi için başlangıç noktası olacak.

Trump yönetimi, NASA’nın önceliklerini Mars’tan Ay’a çevirdi ve projeler resmileşti. Diğer yandan Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu SpaceX, BFR roketlerinin Mars’a gitmek için kalkacakları Ay istasyonu olan Moon Base Alpha projesiyle oldukça iddialı. Ayrıca tüm bu sürece daha fazla uzay araştırması şirketi, Çin ve Rusya gibi devler de dahil oluyorlar.

Ay’a kurulacak olan yerleşim için NASA’ya en geçerli projelerden birisini sunan Bigelow Havacılık ve United Launch Alliance firmaları oldukça etkili bir yöntem belirlediler. Tamamen şişme platformlardan oluşacak ve Ay yüzeyine açılacak yaşam alanı, 2022 yılının sonunda uzaya fırlatılacak ve Ay’daki yaşamın ilk yapısı olacak.

Bigelow Havacılık, iki adet B330 adında genişletilebilir kabin modülü tasarlarken, ULA’nın projesi de bu modülleri Dünya’dan Ay’a taşıyacak Vulcan 562 roketlerinden oluşuyor. Yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu ISS’in 3’te 1’i kadar geniş olan B330 kabinleri, Ay’daki ilk insan “evi” olacaklar.

Vulcan roketleri B330'u düşük Ay yörüngesine soktuktan sonra şişirerek genişletmeye başlayacak. Ardından yapılacak testlerle modüller insan yaşamına uygun hale getirilecek:

Modüller Ay’a yerleştirildikten sonra Dünya’dan oradaki yaşamı ve araştırmaları destekleyecek ikmal seferleri düzenlenecek. Bir başka deyişle B330’lar, Ay’daki yaşamın deposu olarak da kullanılacaklar.

Bu proje, ABD hükümetinin baskısı altında üretkenliği kısıtlanan NASA’nın çıkış noktası olabilir. Üstelik mali açıdan uzay ajansını zorlamayacağı da belirtiliyor.

Ay’a yönelik planları olan tek ülke Amerika değil:

Rusya ve Çin, Ay merkezli derin uzay seyahatleri için dev projeler hazırladılar. Deep Space Gateway (Derin Uzay Geçişi) isimli projesiyle Rusya, NASA ile birlikte çalışmaya başladı.

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu yılın başlarında, 2020 yılına kadar uluslararası bir Ay istasyonu ya da gerçek anlamda bir “Ay köyü” inşa etmek üzere el sıkıştılar.

ESA'nın medya ilişkileri yöneticisi Pal A. Hvistendahl "Çinliler çok önceden hazırlanmış çok iddialı bir Ay programına sahipler” itirafında bulundu.

Ay’ı uzayın derinliklerini keşfetmek için istasyon olarak kullanma fikrinin ortaya atılmasının üzerinden epeyce zaman geçti. İlk olarak kimin başarılı olacağını önemsemeden, uzaya yakınlaşmak isteyen insanlığın heyecanı görülmeye değer. Açıkçası bu kervana ülkemizin de bir köşeden dahil olup tarihe adını yazdırması gerektiğini düşünüyorum.