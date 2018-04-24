Sonunda Xbox One’a İkinci PUBG Haritası Eklenecek

Uzun bir süre tek haritayla yetinmek zorunda kalan Xbox One oyuncuları, ilerleyen günlerde ikinci haritalarına kavuşacak.

Konsolda yayınlanmasının ardından hatırı sayılır bir oyuncu sayısına ulaşan Playerunknown's Battlegrounds, güncellemeler konusunda biraz ihmal edildi. Oyunu bilgisayardan oynayan kullanıcılar 3. haritanın keyfini sürerken, Xbox One oyuncuları yalnızca 1 haritayla yetinmek zorundaydılar. Güncellemelerden anlaşıldığı kadarıyla PC platformu PUBG güncellemeleri konusunda uzun bir süre lider konumunda olacak.

Sonunda geliştiriciler Xbox oyuncularını hatırlayarak çöl temalı ikinci harita Miramar’ı PUBG’ye ekleyecekler. 26 ile 29 Nisan arasında açılacak test sunucularının tamamlanmasının ardından hatalara bağlı olarak çok süre geçmeden oyuna eklenecek. Bunun yanı sıra haritayla birlikte Xbox One oyuncularına özel çeşitlilikler eklenecek. Ayrıca test sunucusuna katılarak hata bildiren kullanıcılar oyun içi hediyeler kazanacaklar.

Pc platformunda yoğun eleştiri oklarının hedefi olan Miramar, daha gelmeden Xbox One oyuncuları tarafından eleştirilmeye başladı. Çok fazla açık arazi olan Miramar’ın keskin nişancı dostu olduğunu söyleyebilirim. Hatta oyunun 5. alanı sonrasında tamamen açık arazide savaşmak zorunda kalabiliyoruz. Miramar PC’de uzun bir süre oynandığından çok büyük eksikleri bulunmuyor. Bu nedenle temiz bir test dönemi gerçekleşebilir.