Xbox One X'e 1440p Desteği Sonunda Geliyor!

Microsoft, Xbox One X ve Xbox One S'e 1440p (2k)çözünürlük desteği geleceğini söyledi!

Xbox On X'in 4K oyunlardaki performansının iyi olduğu bir çok kez söylendi. Görünüşe göre de gerçekten, Microsoft'un emeklerine değmiş gibi de gözüküyor. Hatta grafik işleme kapasitesi o kadar iyi ki, eğer oyunları 4K olmayan bir ekranda oynuyorsanız da fena olmayan sonuçlar alıyordunuz. Cihazın içerisindeki "Supersampling" özelliği sayesinde 1080p çözünürlüğünde de Xbox One X gayet iyi sonuçlar verebiliyordu.

Fakat bu 1440p yani "2k" çözünürlüklü cihazları kapsamıyordu. Yani 2k çözünürlüğü destekleyen bir ekrana(ya da televizyona) sahipseniz, Xbox One X görüntüyü yine 1080p'de supersampling yaparak işliyordu. Microsoft'un eski geliştirici yöneticisi, şimdilerde ise Xbox'ın Ortak Grup Programı Yöneticisi Kevin Gammill ise sevindirici haberi sonunda verdi.

Xbox'ın Beta programı olan Xbox Insider üyelerine yakında 1440p desteği gelecek. Tüm kullanıcılara ne zaman özelliğin geleceği bilinmese de, ilginç olan ara çözünürlük için de epey iyi sonuçların alması beklenen özelliğin aynı zamanda Xbox One S'lere de gelecek. Ancak sorun şu ki Xbox One S'de oyunlar için 4k desteği yok. Yani özellik sadece iki cihazın da video oynatma yeteneğini geliştirmek için geliyor olabilir.

Xbox Insider üyeleri güncellemeyi aldığı zaman muhtemelen daha ayrıntılı bilgiyi öğreneceğiz. Ancak bu haber Xbox One S ve Xbox One X'lerin ikisine de oyunlar için 2K desteği geliyor demek ise, eğer Xbox oyun kütüphanesini de geliştirebilirse Playstation 4 Pro'dan daha da popüler bir cihaz olmaya emin adımlarla ilerliyor demektir. Siz ne düşünüyorsunuz?