Nokia'ların Fiyatları ve Satış Tarihleri Kesinleşti

Nokia'nın sahibi olan HMD Global, yeni cihazların fiyatlarını ve satışa çıkacağı tarihleri konusunda beklenen açıklamayı gerçekleştirdi.

Zaman o kadar hızlı geçiyor ki teknoloji bile bazen bize ayak uyduramıyor. Bunun en güçlü ispatlarından Nokia, sonuna yaklaştığımız 2017'nin birinci çeyreğinin ardından yeni cihazları ile tekrar raflara çıkıyor. Nokia 3, 5, 6 ve yeni 3310, yılın ikinci çeyreği yani Nisan ayından itibaren bazı Avrupa pazarlarında satılmaya başlanacak.

Bununla birlikte HMD Global'in Doğu Avrupa Pazarlama Şefi Tomislav Himbele ise Mayıs ortasına kadar tüm Avrupa pazarlarında cihazları göreceğimizi belirtti. HMD yetkilisi, fiyatların farklı KDV değerleri nedeniyle ülkelere göre değişebileceğini de belirtti. (Bunu zaten en çok biz arzuluyorduk) Özetlemek gerekirse Finlandiya şirketi, Nokia 3'ün 139 euro, Nokia 5 ve Nokia 6'nın 189 € ve 229 € karşılığında satışa sunulacağını açıkladı. Yani ülkemizde -vergiler hariç ve günümüz kur değeriyle- Nokia 3 540 TL, Nokia 5 740 TL, Nokia 6 ise 900 TL civarı bir fiyatla gelecek. Vergileri eklesek dahi bu fiyatların firma tarafından oldukça ekonomik bir şekilde belirlendiğini söyleyebiliriz.

Nokia 6 Arte Black Limited Edition, 299 € (1170 TL) şeklinde belirlenen fiyatıyla yeni Nokia ailesinin en pahalı cihazı olacak. Yeni 3310 ise 49 euroluk (190 TL) bir etikete sahip olacak.

Cihazların Türkiye fiyatlarını ve ülkemiz için satışa çıkacağı en net tarihi öğrenir öğrenmez sizinle paylaşacağız. Fiyatlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.