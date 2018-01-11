Sony, CES 2018’de MP-CD1 Ultra isimli mobil projektörünü duyurdu. Projektör, 854x480 çözünürlüğünde 120 inçlik bir görüntü sunuyor.

Sony, CES 2018’de MP-CD1 Ultra isimli taşınabilir mobil projektörünü duyurdu. Avuç içine sığabilecek boyutu ile 3,5 metre uzaklıktan 120 inçlik(3 metre) devasa bir görüntü yansıtabilen projektör, yalnızca 281 gram ağırlığında ve 83mm x 16mm x 150mm boyutuna sahip.

Sony MP-CD1 Ultra taşınabilir mobil projektör, telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan gelen görüntüyü anında devasa bir ekrana çevirebiliyor. İçerisinde yer alan 5.000 mAh’lik pil sayesinde yaklaşık 2 saatlik bir batarya ömrü sunan projektör, hızlıca sunum yapması gereken insanlar için son derece güzel bir alternatif olarak gözüküyor.

105 ANSI lümen ile son derece kaliteli bir parlaklık sunan projektör, 854x480 çözünürlüğünü kayıpsız olarak 120 inçte gösterebiliyor. HDMI bağlantısı ile bağlanan cihaz, USB-C bağlantı noktası üzerinden 5V 3A’lik bir akımla şarj edilebiliyor.

İstediğiniz her yerde, güç kaynağı boyutunda bir projektör taşımanıza imkan tanıyan Sony MP-CD1 Ultra, 2018 baharında 399 dolar(1513 TL+KDV) fiyat karşılığında satışa sunulacak. Peki, siz böyle bir projektör satın almak ister miydiniz? Özellikle sürekli gezinti halinde sunum yapacak kişiler için güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum.