Sony, 2016'nın Son Çeyreğinde Telefon İşinden Kar Etti!

Sony Mobile, düşük telefon satış rakamları ve çeyrek gelirindeki düşüşe rağmen kar elde etmeyi başardı.

Sony Mobile’ın telefon satışları, son birkaç senedir iyi gitmiyor ve bu nedenle, bu süre içinde departman rekor seviyede bir maddi zarara uğradı. Sony Mobile, son mali yılında 544 milyon dolar zarar bildirdi.

Şirketin Xperia serisi cihazları, ABD’de telefon operatörleri tarafından genellikle satılmıyor. Bu da Xperia serisi telefon satın almak isteyenlerin Amazon gibi online alışveriş siteleri üzerinden çok daha yüksek fiyatalara bu telefonları satın alması gerektiği anlamına geliyor. Son olarak Xperia telefonların satışları Avrupa’da da düştü. Ancak tüm bu olumsuz tabloya rağmen Sony, telefon satışlarından hala para kazanıyor.

Sony Mobile, 2016 yılının son çeyreğine dalir mali sonuçları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre mobil departmanı, yılın son çeyreğine 2,143 milyar dolar gelir elde etti. Ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre elde edilen gelirde %35,3 düşüş var. Sony Mobile, bu gelir düşüşünün Avrupa’da ve iş yapmayı azalttığı diğer bölgelerdeki düşük satış rakamları nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Bu düşüşe rağmen, döviz kuru nedeniyle departman 183 milyon kar elde etmeyi başardı.

Şimdilik Sony’nin telefon işi açısından kritik bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Eğer şirket bu işten para kazanmaya devam etmek istiyorsa, daha iddialı ve yenilikçi telefonlar piyasaya sürmeli.