Sony'den 4K Film Yapımcıları İçin Uygun Fiyatlı Ürünler!

Pek çok hevesli, amatör 4K film yapımcısı ucuz çözümleri tercih ettiklerinden ciddi hayal kırıklıkları yaşamıştı. Sony çok daha fazla olmayan bir fiyat farkıyla onların ihtiyaçlarını tatmin edecek SSD birimleri satışa sunuyor.

Hevesli 4K film yapımcıları, hobilerini gerçekleştirmek için profesyonel seviyedeki RAW temelli video kameraları ucuza satın alabilirlar veya Atomos Ninja 2 gibi harici bir 4K kaydedici ile bir DSLR edinebilirler. Bununla birlikte, bu tür cihazlarda bulunan SSD'ler sıklıkla sorun yaratır ve kaydın sonuna erişmeniz için fazlasıyla çaba harcamanız gerekir. Bu tür mimariler söz konusu olduğunda bilgisayarınızdan daha uzun ömürlü ve dayanıklı olması kriterleri, başarı için olmazsa olmaz kriterler arasında. Sony, yeni G Serisi Profesyonel SSD'leri ile piyasaya girip, problemleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Sony SV-GS96 960GB modelinin 2,400 terabayt derecelendirmesi, haftanın beş günü kesintisiz on yıl veri yazmanızı sağlayabilecek bir ürün. 480 GB'lık kapasiteli SV-GS48, aynı tip bir eylemde, yarı kapasite ama aynı ömrü vadediyor. Her iki sürücü de 550 MB / s hızında okuma ve 500 MB / sn yazma hızına sahip.

Sürücüler ayrıca, onları "standart SATA mimarisine göre altı kat daha dayanıklı" kılan bir teknolojiye sahip. Bağlantı noktaları güç kesintilerine karşı son derece dayanıklı.

Performans ve sağlamlığın bir fiyatı var. Sony'nin 960 GB'lik ürününün fiyatı 539 dolar seviyesindeyken, Kingston HyperX Savage 960GB sürücü için 350 dolara talep ediyor. 480 GB'lık Sony modelinin fiyatı 287 dolarken, cihazın Kingston muadili 200 dolar. Bir SSD başarısızlığının yaratabileceği hayal kırıklığını düşününce, daha kaliteli bir markayı tercih etmekte fayda var. Elbette Kingston köklü ve çok başarılı bir şirket ama Sony onun bir adım ötesinde. Japon teknoloji devi, cihazların Mayıs 2017'de piyasaya sürüleceklerini açıkladı.