Sony, 8-18 Haziran Tarihinde İnanılmaz İndirimler Yapacak!

8-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Oyun Günleri etkinliğinde inanılmaz indirimler yapacak olan Sony, özel sürüm PS4 Pro ve PS4 oyunlarındaki indirimleriyle konsol oyuncularını coşturacak.

Japon teknoloji devi Sony, ‘Oyun Günleri’ etkinliği kapsamında ‘oyun konsolda oynanır’ diyenler için 8-18 Haziran tarihleri arasında sınırlı sayıdaki mavi ve altın tasarımlı Days of Play PS4 konsollarında ve bazı oyunlarda kaçırılmaması gereken indirimler sunuyor.

Oyun Günleri kapsamında PS4 Pro, 50 dolarlık indirimle 349 dolardan satın alınabiliyorken, PlayStation VR paketi de 199 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. DualShock 4 oyun kolları 39.99 dolara, PlayStation Move ise 79.99 dolara satın alınabilecek.

Ne yazık ki standart PS4 sürümü herhangi bir indirim almıyor. Fakat PlayStation Plus’ın yıllı 59.99 dolar olan ücreti, Oyun Günleri kapsamında 10 dolara düşüyor. Bununla birlikte pek çok PS4 ve PSVR oyunu da tadından yenmeyecek indirimlere sahne oluyor.

İşte 8-18 Haziran tarihlerinde indirime girecek PS4 ve PSVR oyunları ve indirimli fiyatları: