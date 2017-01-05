Sony, 8K Çözünürlüğe ve Devasa Boyuta Sahip Televizyonunu Duyurdu!

Sony’nin yeni teknolojilerle geliştirdiği, devasa boyuttaki, 8K çözünürlüğe sahip televizyonu CES 2017’de görüntülendi.

Aşağıdaki fotoğrafta CES 2017’de görüntülenen ve Sony’nin ürettiği devasa bir LED ekran yer alıyor ve bu LED ekran yüzlerce LED döşemenin bir araya gelmesinden oluşuyor. Her bir döşeme, 17, 875 inç boyutunda ve bütün döşemeler birbirine dikilmiş durumda. Ekran, yaklaşık olarak 11 metre genişliğe ve 2,7 metre yüksekliğe sahip. Çözünürlüğü ise 8K x 2K.

Sony, RGB yayan ekran teknolojisini kullanarak bu ekranı meydana getiriyor. Ekran; kırmızı, yeşil ya da mavi ışık veren neredeyse mikroskobik LED’lerden oluşturuluyor. Çünkü bu LED’ler çok küçük olduğu için teorik olarak renk sunumu üzerinde sıradışı bir kontrol imkanı tanıyor. Sony, ekranda kullanılan döşemelerin, alışılmışın dışında ve bir sinema salonundaki projektörün sunduğunun ötesinde bir renk şiddeti sunduğunu iddia ediyor.

Bir Sony temsilcisi, konu ile ilgili olarak Gizmodo’ya yaptığı açıklamada “Hızlıca Rec. 2020’ye yaklaşıyoruz.” dedi. Rec. 2020, şimdiye kadar sadece teoride mümkün olan bir renk şiddeti tanımlamasıdır. Ancak görünen o ki, Sony buna ulaşmayı başaracak.