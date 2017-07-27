Sony A7S II, Uzaydan Yaptığı 4K Çekimlerle Büyüledi

Sony A7S II, Japon Havacılık ve Uzak Ajansı'nın UUİ'deki modülünden yaptığı 4K çekimlerle bir kez daha kalitesini gösterdi.

Sony'nin aynasız fotoğraf makineleri çok etkileyicidir ve dünya çapında profesyonellerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ancak A7S II bu kez çıtayı öyle yukarı çıkardı ki, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gönderdiği 4K görüntülerle herkesi büyüledi.

Japon Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (JAXA)'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki modülü Kibo'ya gönderilen Sony A7S II'nin öncelikle dışarıdaki yüksek sıcaklığa, basınca ve radyasyona dayanıklılığı ölçüldü ve dayanıklı olduğu anlaşıldı. Şaşırtıcı olan A7S II'nin hiç modifiye edilmemiş olmasıydı.

JAXA, ayrıca kameraya bazı yazılımlar eklemek istediklerini ancak yazılımın neredeyse değiştirilemez olduğunu belirtti.

JAXA'nın asıl planı A7S kullanmaktı. Ancak A7S II'nin 4K görüntü alabilmesi ve düşük ışıkta harika işler yapabilmesinden dolayı bir değişikliğe gidildi.

Okyanus ve ormanların renklerindeki değişimleri karşılaştırmak için gelişmiş ton düzenlemesinin yardımcı olacağını ekleyen JAXA, hareketli nesneleri yakalamak için de kullanılacağını belirtti.