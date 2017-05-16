Silah Olarak Kullanılacak Aim Kontrolcüsü Satışa Sunuldu!

Sony, Farpoint oyunu ile birlikte yeni donanımı Aim Kontol Cihazını satışa sundu. Cihaz, VR gözlüğünüzü taktığınızda sizi dünyanın içerisine alacak.

Sony, PlayStation oyun konsolu ile konsol oyunculuğunda lider konumunda yer alıyor. Son yıllarda artırdığı satış rakamları ile en yakın rakibine fark atan PlayStation, geçen sene sürpriz yaparak duyurduğu PSVR sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanıcıların beğenisini çekmeyi başardı. Gözlük, sanal gerçeklik deneyimini PlayStation oyunlarınıza getirerek çok güzel bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Bugün şirket, uzayın derinliklerinde büyük mücadeleler yaşatacak Farpoint oyunu ile birlikte yepyeni bir donanımı tanıttı. VR oyunlarda oynayabilmeniz için silah aksesuarı sunan Sony, Aim Kontrol cihazı ismini verdiği cihaz ile aksiyon dolu oyunlarda tam gerçekçi deneyim yaşatacak gibi duruyor.

Farpoint’in geliştiricisi Impulse Games’in kurucularından Seth Luisi, Aim kontrol cihazının bir süredir yapmak istedikleri bir şey olduğunu ve sonunda gerçekleştiğini belirtti. Luisi, 7 yıl önce Sony’nin ürün geliştirme direktörü olarak göre yapmış ve Sharp Shooter isimli PS3 aksesuarını geliştirmiş. Tam olarak hareketli PlayStation Move aksesuarı olan Sharp Shooter, oyuncuların ekranı işaret ederek nişan almasını sağlayacaktı. 2D ekran ve 3D bir dünyada çok fazla kullanışlı olmayacağını düşünen Luisi, VR platformunun yaygınlaşması ile birlikte bu isteğini gerçekleştirmiş.

Aim Kontorol cihazı, genel itibari ile silaha benzemiyor. VR gözlüğünüzü taktığınızda tam olarak oynadığınız oyunun dünyasına girip gerçek dünyayı göremediğiniz için, böyle bir parçanın silaha benzemesine gerek olmadığına karar verilmiş. Daha çok PSVR’a benzetmeye çalışan ekip, ortaya son derece başarılı bir iş çıkarmış. Ürünün fiyatına bakıldığında 49.99 dolarlık bir ücret görüyoruz. Ürünün ne kadar dayanıklı olduğu ise şu anda bilinmiyor. İlerleyen günlerde ürün ile ilgili testlerin geleceğini düşünüyorum.