Sony, Android Güncellemelerinin Neden Geciktiğini Açıkladı!

Japon teknoloji devi Sony, Android kullanıcıları tarafından fazlası ile eleştirilen bir konu olan yazılım güncellemelerindeki geciklemelerin neden kaynaklandığını gösteren bir infografik yayınladı.

Yeni bir akıllı telefon alırken en çok önem verilen konulardan biri de üreticinin cihaza yazılım desteği sağlayıp sağlamamasıdır. Neredeyse tüm firmalar cihaza yazılım desteği sağlayacaklarını vaat ederler fakat birçok model yeni Android sürümünü asla göremez. Görenler ise Google yeni sürümünü yayınladıktan 6-7 ay kadar sonra güncellenir.

Android kullanıcıları için bu durum daima bir merak konusu olmuştur; ‘Üreticiler neden hızlı bir şekilde güncelleme yayınlamıyorlar? Yazılım güncellemeleri konusunda pozitif bir üne sahip olan Sony, güncellemelerin neden geciktiğini gösteren bir infografik paylaştı.

Her şey, Google’ın ‘Platform Geliştirme Kiti’ni üreticilere yayınlaması ile başlıyor. Ardından Sony, kendi arayüzünü yeni Android sürümü üzerine inşa ediyor. Ardından HAL (Hardware Abstraction Layer) ile yazılım-donanım köprüleri kurulmaya başlanıyor.

Bunların halledilmesinin ardından Sony, kendi uygulamalarını yeni Android sürümüne entegre etmeye başlıyor. Son olarak testler başlıyor ve yazılım hataları bulunup giderilerek ‘birinci aşama’ sonlanmış oluyor.

İkinci aşamada ise gerekli lisans ve onayların alınması var. Bu aşamada şirket yazılımı için Bluetooth ve Wi-Fi gibi özelliklerin lisansını alıyor. Ayrıca bazı operatör ortakları ile yazılımın uygunluğu hususunda iletişime geçiyor. Son olarak ise yazılım kullanıcılara yayınlanıyor.

Sony'nin böyle bir bilgi görseli paylaşması ve kullanıcılara yazılım geliştirme sürecinin işleyişini göstermesi oldukça iyi bir hamle. Geçtiğimiz yıllarda HTC de benzer bir bilgi paylaşarak yazılım güncellemelerinin neden geciktiğini kullanıcılarına açıklamıştı. Fakat yazılım güncellemeleri konusunda en kötü şöhretlerden birine sahip olan Samsung, bu konuda kullanıcılarını bilgilendirmekten şu an için kaçınıyor. Eğer Sony'nin infografiğinin tam halini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.