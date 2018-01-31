Sony Bir Ay İçinde Birkaç Yeni Akıllı Telefon Tanıtabilir

FCC'de listelenen 5 inçlik yeni bir Sony akıllı telefon, şirketin MWC 2018'de Xperia amiral gemileri haricinde bazı sürprizleri olabileceğini düşündürdü.

Sony, 2018’in ilk günlerinde zaten bazı uygun fiyatlı akıllı telefonlar tanıtmıştı. Bu nedenle şirketin kısa süre içinde yeni orta seviye telefonlar tanıtması beklenmiyordu ve dikkatler Sony tarafında Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak yeni Xperia amiral gemilerine yönelmişti.

Fakat Sony’nin tüketicilere ve Sony hayranlarına birkaç sürprizi olabilir. Japon şirket bir aydan kısa süre içinde bir ve birkaç yeni orta seviye akıllı telefon tanıtabilir. Üstelik bu akıllı telefonlardan biri Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından ortaya çıkarıldı bile. Ne yazık ki öğrenebildiğimiz tek şey, cihazın ekran boyutu.

FCC’de listelenen yeni orta seviye Sony Android telefona ait çok fazla detay bulunduğunu söylemek güç. Şu an için elimizdeki bilgiler, cihazın 135x65mm ölçülerinde 5 inçlik bir ekranı olduğunu söylüyor. Ayrıca bu akıllı telefonun bazı söylentilerdeki 3.5mm kulaklık girişi bulunmayan Sony modeli olması beklenmiyor.

Orta seviye Sony akıllı telefonlar ve yeni Xperia amiral gemileri hakkında şu an için elle tutulur bir bilgi yok. Fakat Mobil Dünya Kongresi’ne bir aydan kısa bir süre kaldığını düşünürsek yeni Xperia’lara ait sızıntıların önümüzdeki günlerde sıklaşacağını söyleyebiliriz.