Sony Xperia Z5 Premium Modeli Bu Yıl Yenilenebilir

Ortaya çıkan son iddialara göre Sony, Mobil Dünya Kongresi'nde farklı bir telefon tanıtmak yerine Xperia Z5 Premium modelinin 2017 versiyonunu duyuracak.

Geçtiğimiz yıl amiral gemisi serisi Z'den vazgeçerek X ve XA isimli serileriyle devam eden adından tekrar amiral gemisi modeli olarak Xperia XZ modelini sunan Sony'nin önümüzdeki amiral gemisi modellerinde nasıl bir politika izleyeceğine yönelik tahmin yürütmek zordu.

Bu yıl Mobil Dünya Kongresi'nde Sony'nin nasıl bir amiral gemisiyle karşımıza çıkacağı merak konusuyken Sony'nin yeni amiral gemisine yönelik bir sızıntı paylaşıldı. Paylaşılan sızıntıya göre Sony kapalı kapılar ardında Xperia Z5 Premium modelini yenileyerek bu yılın amiral gemisi olarak Xperia Z5 Premium (2017) modelini güncel donanımlarla satışa sunacak.

Şu anda şirketin bu telefonu Xperia Z5 Premium (2017) ismiyle mi çıkaracağı yoksa farklı bir isim mi vereceği bilinmiyor ancak Xperia Z5 Premium bazı sorunları dışında Sony'nin son dönemlerde en beğenilen telefonlarından biri olmuştu. Böyle bir adım atarak Sony tekar akıllı telefon pazarındaki gücünü arttırabilir.