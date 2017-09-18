Sony CEO'su PS 5'le İlgili Tüm Merak Edilenleri Açıkladı

Uzun yıllardır beklenen Playstation 5'in kesin olarak geleceği belli oldu. Fakat Sony hala bir tarih vermemek konusunda inadını sürdürüyor.

Sony CEO ve başkanı Shawn Layden, verdiği bir röportajda Playstation 4 Pro’ya özel oyun çıkmayacağını ve oyuncuların Playstation 5 için biraz daha beklemesi gerektiğini belirtti.

Layden’a ilk olarak Playstation 4 Pro’nun standart Playstation 4’ten ayrılıp ayrılmayacağı soruldu. Layden böyle bir şeyin asla olmayacağını, Playstation 4 Pro’nun sadece 4K çözünürlük, daha kararlı görüntü ve daha büyük sabit disk gibi avantajlar sunduğunu söyledi. Shawn Layden’ın söylediğine göre Playstation 4 Pro’nun standart modele göre oyunların daha stabil çalışması dışında bir farkı yok.

Layden’a gelen ikinci soru ise Playstation 5’in gelip gelemeyeceği ve gelecekse ne zaman geleceği oldu. Layden Playstation 5’in kesinlikle geleceğini, fakat bunun için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Analistler Playstation Pro ve Slim’in çıkış tarihini doğru tahmin etmişlerdi. Playstation 5 için ise çıkış tarihi olarak 2018-2020 yıllarını işaret ediyorlardı. Görünüşe bakılırsa 2018 yılı, Playstation 5 için fazlasıyla erken bir tarih. Sony, yeni Playstation sürümü için ABD’deki 4K TV pazarının %50 oranına ulaşmasını da bekliyor. Analistlere göre gecikme, yaşanan bir aksaklıktan kaynaklanmıyor ve Sony, atacağı adımlar çok önceden planlamış durumda.