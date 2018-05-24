Sony: Sıradaki PlayStation Modeli En Az 3 Yıl Sonra Geliyor!

Oyun konsolları dünyasının en çok tercih edilen cihazı PlayStation 4, Sony’nin bütün ürünleri arasından sıyrılan, şirkete fazlasıyla kazandıran bir model. Son zamanlarda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan CEO John Kodera, yeni bir PlayStation modeli için önlerinde üç yıl olduğunu söyledi.

Sony’nin PlayStation cephesinde kazanlar kaynamaya devam ediyor. Bir haftadır ortaya atılan firmanın bu işi bütünüyle bırakacağı veya PlayStation 4’ün artık sona yaklaştığına dair haberlerden sonra Sony İnteraktif Eğlence biriminin CEO’su olan John Kodera’dan açıklama geldi. Daha önce artık PS4’in son döneme girdiği yönündeki açıklamasıyla söylentilere neden olan Kodera, bu sözlerine açıklık getirdi. Ayrıca sıradaki konsolun ne zaman piyasaya çıkacağını da belirtti.

Kodera gelecekte çok daha iddialı bir ürünle, daha iyisini başarmak için önlerinde 3 yıllık bir planlama süreci olduğunu söylüyor. Bu nedenle bir sonraki PS modeli için en az üç yıl beklememiz gerekiyor. Bu açıklama kesinlikle çok ilginç, çünkü o zamana dek Sony, diğer rakipleri karşısında yenilgiye uğrayabilir. Çünkü PS4 piyasaya sürüleli tam 5 yıl (2013) oldu. Kodera’nın söylediklerine göre de ürünün yaşam süresi en az 8 yıl olacak, yani yeni PS modelini 2021’den önce göremeyeceğiz.

PlayStation’un daha önceki modelleri arasında 5 ila 6 yıllık zaman dilimleri olduğunu düşünürsek, konuyu bir kez daha kavramış oluyoruz. Nitekim Kodera bu açıklamaları kamuoyu önünde rahatça yapabiliyorsa, Sony’nin konsol teknolojileri alanında başka planları var demektir. Mesela şirketten yeni bir PlayStation Vita modeli görebileceğimiz konuşuluyor.

Sony’nin PlayStation konusunda bu kadar yavaş davranmasının bir diğer nedeni ise internet. Artık kablosuz teknolojiler hayatımıza iyiden iyiye girmeye başladılar. 5G’nin 2020 dolaylarında yaygın bir şekilde kullanılacağını düşünürsek, yeni PlayStation modelinin de Nesnelerin İnterneti çağına ayak uydurması gerekecektir.

Diğer taraftan Sony, sadece eğlence birimleri üreten bir şirket de değil. Firmanın sinema ve dijital içerik konusunda dolaylı rakipleri olan Netflix gibi şirketler de var. Eğer bu konuda adım atılmazsa Sony, gelecekte film ve dizi içerikleri konusunda sınıfta kalacaktır. Bu nedenle Sony Interactive Entertainment biriminin PS serisini bırakıp içerik üretimine odaklanması gerekecek.

Tüm bu erteleme nedenleri Sony için mantıklı olabilir. Unutulmayan ve şirketin önüne büyük bir taş koyacak tek şey ise Microsoft. Xbox serisinin bu 3 yıl içinde rekabette öne geçmesi, Sony’yi fazlasıyla zorlayacaktır.