Sony: "Apple veya Samsung’la Rekabet Etmeyeceğiz"

Dünyaca ünlü Japon devi Sony, Apple ve Samsung gibi büyük kitlelere akıllı telefon üreten şirketlerle mücadele etmeyeceklerini açıkladı.

Sony’nin CEO’su Kaz Hirai, şirketin bu yıl yaptığı karı açıkladı. 5.83 milyar dolarlık gelir elde eden şirket, bu paranın büyük bir kısmını konsol ve oyun sektöründen kazandı. Bunun dışında şirketin akıllı telefon pazarında alacağı konum ile ilgili bir takım açıklamalarda bulunan Hirai, Sony’nin hala telefon çıkaracağını, ancak Apple ve Samsung’la rekabet etmeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama, şirketin Apple ve Samsung’a rakip olmayacağı anlamına gelmiyor, aksine Sony’nin şu anda gizlice sektörü takip edeceğini gösteriyor.

Hirai, akıllı telefonların sektörün geleceği olduğunu ve Sony’nin bu sektörü yakından izlemeye aldığını söylüyor. Şirket, akıllı telefonlardaki bir sonraki kırılma anına kadar sessiz sakin bir şekilde telefonlarını satacak. Hirai’nin amacı, telefon sektöründe lider konumuna gelmek. Şu anda bunu kaçırdıklarının farkında olan CEO, bu yüzden bekleme konumuna geçti.

Bu açıklamalarla anlamış olduk ki Sony, her yıl büyük çocuklarla rekabet etmeye değil, CEO’nun belirttiği gibi sonraki büyük şey için gizlice beklemeye çalışıyor. Sony, akıllı telefonlar dışında oyun konsolu, oyun ve film sektöründe de etkin olduğu için bel bağladığı tek alan akıllı telefon olmuyor. Peki, sizce Hirai’nin izlediği bu politika doğru mu?