Bilişim Uzmanından Açıklama: Sony, CES 2017'de Daha Çok Risk Almalıydı!

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation ve aksesuarları dışında eskisi kadar kar etmiyor. Bazı uzmanlar Sony'nin CES 2017'de de gerekli hamleleri yapamadığını savunuyor.

CES 2017, iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. Dev teknoloji firmaları en büyük kozlarını oynadı. Sony de kartlarını masaya sunan firmalar arasında.

Engadget'ın bilişim uzmanı Nick Summers'a göre Sony, hamlelerini yaparken fazla temkinli davrandı ve daha çok risk almalıydı.

Peki Nick Summers bu fikre nasıl kapıldı? Öncelikle akıllı telefon piyasasına bir göz atalım. Geçtiğimiz yıl tanıtılan X serisi, akıllı telefon pazarında istediği satış rakamlarını elde etmekten çok uzak. Sony, Z serisinin makus kaderinin benzerine X serisi ile de maruz kalıyor. Televizyon satışları Samsung'un gerisinde. Japonların üstünlük kurduğu alanlar ise PlayStation konsolları ve sanal gerçeklik aksesuarları.

Sony, elbette müzik sistemlerini ve şık kulaklıklarını CES 2017'de sergiledi. Ancak Sony'nin bu tür ürünleri her zaman kaliteli olmuştur ve karşımızda kaydadeğer bir ilerleme yok. Şirket, "Bozulmayan şeyi tamir etmeye çalışmayacaksın" düşüncesi ile hareket ediyor olabilir ama rakipler, kendilerini sürekli geliştiriyor.

Nick Summers, Sony'nin TV alanında, kural kitabına fazla bağlı kaldığını savunuyor. OLED 4K TV'ler kesinlikle hoş ve zarif. Ancak Samsung ve LG ile rekabet edecek kadar başarılı mı? Nick Summers ve dostlarına göre bu tür bir izlenim söz konusu değil. 25.000 dolarlık short-throw (kısa mesafeden sunum yapabilen mimari) projektörler bile bir yıl öncesine göre sadece birkaç inç fazlalık vadediyor ve eski ürünlerin kalitesinin üstüne pek de bir şey koymuyor.

Şirket gerçekten de yeni bir stratejiye ihtiyaç duyabilir. CES 2017, önümüzdeki yılın kapsamlı bir fragmanıydı ve Japon üreticinin fragmanı yeterince ilgi çekici miydi? Karşımızda büyük bir soru işareti duruyor.

Samsung, nispeten gerilediği bir dönemde Edge ailesini tanıtarak, büyük risk almıştı. Çünkü tasarım, geleneksel yapılardan çok farklıydı ve bazı kişiler, bu aileden nefret edebilirdi. Koreli şirket, korkup geri adım atmadı. Belki de Sony'nin de böyle bir hareket planına ihtiyacı var. Böyle olup olmadığını, yılın belirli periyotlarında açıklanacak kar ve satış tabloları gösterecek.